Vladimir Putin ha annunciato un cessate il fuoco con l'Ucraina per la Pasqua ortodossa, che cade nel weekend: lo riportano i media statali citando il Cremlino. La tregua inizierà alle 16 locali (le 15 in Svizzera) di sabato 11 aprile e durerà sino alla mezzanotte del giorno successivo.

Putin celebra la Pasqua nel 2025 sda

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Mosca si aspetta che anche Kiev segua l'esempio.

Nei giorni scorsi Volodymyr Zelensky aveva proposto una tregua energetica, sullo sfondo dei continui bombardamenti alle infrastrutture civili.

La notizia della tregua di Pasqua è un segnale di distensione, in una fase in cui si prevede che le trattative trilaterali tra Washington, Kiev e Mosca riprenderanno a tempi brevi.

Un segnale di distensione?

Questa almeno è la valutazione di Zelensky, che in un'intervista alla Rai a chiesto anche alla premier italiana Giorgia Meloni di fare sentire la sua «importante» voce per fare sbloccare il pacchetto di aiuti della Ue da 90 miliardi in favore di Kiev.

Il Cremlino finora era stato tiepido sull'idea di una tregua.

Alla fine di marzo il portavoce del presidente, Dmitry Peskov, aveva detto che Zelensky avrebbe dovuto impegnarsi per l'ottenimento di una pace duratura piuttosto che proporre un cessate il fuoco pasquale di breve durata.

Secondo Mosca, infatti, una tregua avrebbe potuto portare Kiev a riorganizzare le forze, in vista di ulteriori attività belliche.

Alla fine comunque il leader russo ha deciso di optare per un cessate il fuoco, seppur minimo.

Ed è stato il secondo segnale positivo in poche ore, dopo un nuovo scambio di salme di soldati caduti. Mosca ne ha consegnate 1.000 in cambio del ritorno di 41 corpi, ha detto una fonte parlamentare russa alla testata Rbk.

Come sbloccare i 90 miliardi dell'Ue?

Sul versante europeo, il nodo irrisolto rimane il finanziamento da 90 miliardi all'Ucraina deciso nel vertice della Ue del dicembre scorso ma per ora bloccato per il veto di Budapest, che accusa Kiev di impedire il ripristino sul suo territorio del flusso di petrolio russo verso l'Ungheria attraverso l'oleodotto Druzhba.

«Giorgia Meloni – ha detto a questo proposito Zelensky nell'intervista alla tv pubblica italiana Rai – è una leader forte non solo in tutta Europa ma anche a Bruxelles. È una delle voci più esplicite, soprattutto per aiutare l'Ucraina.

Oggi bisogna sbloccare i 90 miliardi di assistenza al nostro Paese. Dipende da tante voci e la voce di Giorgia è molto importante per noi».

Inoltre, la premier «ha buone relazioni con gli Stati Uniti e gli Stati Uniti devono fare pressione sulla Russia per un cessate il fuoco e poi porre fine a questa guerra. Lo stesso si può dire di Bruxelles».

Ma la guerra per ora non si ferma

Sul terreno, intanto, un attacco russo ha ucciso una persona e ne ha ferite quattro nella regione meridionale ucraina di Zaporizhzhia, secondo le autorità regionali.

Mentre in Russia un civile è stato ucciso dai detriti di un drone ucraino caduti su un condominio nel distretto di Krymsk, nel Territorio di Krasnodar, ha riferito il governatore della regione.