Il presidente russo Vladimir Putin nel corso della tradizionale conferenza stampa annuale Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin, nella conferenza stampa di fine anno, afferma la disponibilità della Russia a negoziare sull'Ucraina basandosi sulle proposte del 2024.

Keystone-SDA SDA

«La Russia non vede ancora la disponibilità di Kiev a discutere la questione territoriale», afferma Putin. Lo riporta l'agenzia Tass.

Le truppe russe stanno avanzando lungo l'intera linea di contatto, mentre il nemico si sta ritirando, ha dichiarato Putin. «Le nostre truppe stanno avanzando lungo l'intera linea di contatto, in alcuni punti più velocemente, in altri più lentamente, ma in tutte le direzioni il nemico si sta ritirando», ha osservato il presidente.

Il capo di Stato russo ha poi aggiunto che l'iniziativa strategica sul fronte è passata completamente alle forze armate russe, dopo che il nemico è stato «cacciato» dal territorio di Kursk.

Putin – sempre nel corso della tradizionale conferenza stampa annuale – ha definito l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky «un attore di talento». Il presidente russo ha poi parlato dell'episodio di Kupyansk, cittadina della regione ucraina di Kharkiv e della foto del presidente ucraino davanti a un obelisco con la denominazione «Kupyansk» allo scopo di confutare la conquista russa. «La stele si trova a circa un chilometro dalla città. Perché fermarsi sulla soglia? Entrate», ha dichiarato Putin.

Kiev si rifiuta sostanzialmente di porre fine al conflitto «in modo pacifico», ha poi detto Putin «Tuttavia, vediamo, sentiamo e siamo a conoscenza di alcuni segnali, anche da parte del regime di Kiev, che indicano che è pronto a impegnarsi in una qualche forma di dialogo», ha affermato Putin. «Siamo pronti e disposti a porre fine a questo conflitto pacificamente, sulla base dei principi che ho delineato lo scorso giugno al ministero degli Esteri russo, e affrontando le cause profonde che hanno portato a questa crisi», ha dichiarato inoltre il presidente russo.

Putin ha ricordato che Mosca nel 2022 ha avvertito l'Ucraina che sarebbe stata costretta a riconoscere le repubbliche non riconosciute: «Abbiamo semplicemente detto loro: 'Ascoltate, saremo costretti a riconoscere queste repubbliche non riconosciute, e sarebbe meglio se lasciaste semplicemente che la gente vivesse in pace come vuole, senza i vostri colpi di stato, senza russofobia e così via. Ritirate le vostre truppe e basta'».

Riguardo all'idea di utilizzare i beni russi congelati Putin ha dichiarato che era una «rapina» e affermato che i leader europei non sono riusciti a raggiungere un accordo temendo che «le conseguenze potrebbero essere davvero dure per i rapinatori». «Non importa cosa rubino, prima o poi dovranno restituirlo e, cosa più importante, andremo in tribunale per proteggere i nostri interessi. Faremo del nostro meglio per trovare una giurisdizione indipendente dal contesto politico», ha avvertito nella conferenza stampa di fine anno.