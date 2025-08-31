  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

A Tianjin Putin e Xi avrebbero discusso del vertice in Alaska

SDA

31.8.2025 - 16:39

Il presidente russo Vladimir Putin (a sinistra) e il presidente cinese Xi Jinping posano per una foto di benvenuto al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) di Tianjin
Il presidente russo Vladimir Putin (a sinistra) e il presidente cinese Xi Jinping posano per una foto di benvenuto al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) di Tianjin
Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin, a margine dell'inaugurazione del vertice di Tianjin, ha discusso con il leader cinese Xi Jinping i risultati del vertice in Alaska con il presidente Usa Donald Trump.

Keystone-SDA

31.08.2025, 16:39

31.08.2025, 16:48

Lo afferma Yury Ushakov, consigliere del presidente russo, come riporta l'agenzia Tass.

«Il presidente ha avuto una conversazione molto lunga, principalmente, ovviamente, con il leader cinese. Si sono seduti insieme per una conversazione attiva e molto fruttuosa. Tra gli altri argomenti, mi ha detto il presidente, hanno discusso degli ultimi contatti con gli americani, dei nostri contatti con gli americani», ha affermato Ushakov.

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
Ecco perché Tiziano Ferro ha cancellato tutti i post su Instagram
Mentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!
La caduta di Irene Pivetti: «Non avevo i soldi per mangiare, mi sono rivolta alla Caritas»

Altre notizie

Stati Uniti. Trump accelera per ribattezzare il Pentagono: sarà il «Dipartimento di guerra»

Stati UnitiTrump accelera per ribattezzare il Pentagono: sarà il «Dipartimento di guerra»

Tensioni. In Indonesia scoppia la protesta contro il Governo

TensioniIn Indonesia scoppia la protesta contro il Governo

Con partner internazionali. Piano USA per una «Riviera del Medio Oriente» sulle macerie di Gaza?

Con partner internazionaliPiano USA per una «Riviera del Medio Oriente» sulle macerie di Gaza?