  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina I media: «Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk»

SDA

19.10.2025 - 08:23

Le rovine di una chiesa bombardata a Kostiantynivka, sulla linea del fronte nel Donetsk. (foto del 13 ottobre 2025)
Le rovine di una chiesa bombardata a Kostiantynivka, sulla linea del fronte nel Donetsk. (foto del 13 ottobre 2025)
Keystone

Vladimir Putin ha chiesto a Donald Trump che l'Ucraina ceda il pieno controllo di Donetsk, una regione strategicamente vitale nell'est del Paese, come condizione per porre fine alla guerra. Lo hanno riferito al Washington Post due alti funzionari americani.

Keystone-SDA

19.10.2025, 08:23

19.10.2025, 08:55

Putin ha tentato di conquistare il territorio per 11 anni ma è sempre stato respinto dalle forze ucraine, trincerate in un'area che ritengono essere un importante baluardo contro una rapida avanzata russa verso ovest, in direzione di Kiev.

L'interesse su Donetsk che Putin ha espresso nell'ultima telefonata con Trump rivela che non intende fare marcia indietro rispetto alle richieste passate, nonostante l'ottimismo del presidente americano. La Russia e i separatisti sostenuti da Mosca hanno rivendicato parti della regione dal 2014, ma non sono mai stati in grado di conquistarla interamente con la forza.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Un'altra tragedia per la famiglia Jaks: è morto Aleksander, figlio di Pauli
Vivevano nel lusso truffando gli anziani: ecco come una coppia è riuscita a intascare milioni
Un mega progetto su un'isola incontaminata dell'Indonesia provoca orrore
Passeggera a bordo di un trattore cade e muore

Altre notizie

Asia. Soldato nordcoreano passa la linea fortificata e fugge in Corea Sud

AsiaSoldato nordcoreano passa la linea fortificata e fugge in Corea Sud

Vero una reintroduzione?. Germania, la leva obbligatoria sarebbe un deterrente per Mosca

Vero una reintroduzione?Germania, la leva obbligatoria sarebbe un deterrente per Mosca

Medio Oriente. Ben Gvir sprona Netanyahu: «Riprendere la guerra a Gaza»

Medio OrienteBen Gvir sprona Netanyahu: «Riprendere la guerra a Gaza»