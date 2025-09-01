Il presidente cinese Xi Jinping (a sinistra) e il presidente russo Vladimir Putin. Suo Takekuma/AP/dpa

Vladimir Putin ignora gli ultimatum di Stati Uniti ed Europa per rivelare le sue reali intenzioni sul faccia a faccia con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. E da Tanjin, in Cina, attacca l'Occidente, insieme al suo «amico» Xi Jinping.

Keystone-SDA SDA

Anzi, non solo ostenta un rinnovato asse con il premier indiano Narendra Modi, esteso a uso dei fotografi anche al presidente cinese, ma sostiene con forza il lancio da parte di Xi della 'Global governance initiative', l'ambizioso piano per un nuovo ordine mondiale capace di soppiantare quello Occidentale a guida USA emerso dopo la Seconda guerra mondiale.

Un riallineamento trilaterale che non è piaciuto al convitato di pietra del vertice Sco, in Cina: il presidente americano Donald Trump, nel mirino per lo tsunami dei dazi, è tornato ad attaccare l'India, destinataria di tariffe al 50% per gli acquisti di petrolio da Mosca.

«Fa più affari con la Russia», ora New Delhi vuole ridurre i dazi. Ma lo avrebbero dovuto fare anni fa», ha accusato ancora il tycoon su Truth.

Dopo la passerella di Ferragosto sul tappeto rosso steso da Trump in Alaska, il capo del Cremlino è stato tra i più ricercati nella città portuale cinese all'incontro dei 27 leader euroasiatici, tra una stretta di mano e un saluto fino all'abbraccio.

La Sco – che conta su Cina, India, Russia, Pakistan, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Bielorussia (più 17 Paesi come partner di dialogo) – è pubblicizzata come un modello di collaborazione non occidentale che propone di rappresentare un'alternativa alle alleanze tradizionali.

«Vorrei proporre un'iniziativa di governance globale (Ggi) e collaborare con tutti i Paesi per costruire insieme un sistema più giusto ed equo e procedere verso una comunità con un futuro condiviso per l'umanità», capace di ridurre «il gap tra il Nord e Sud globali», ha annunciato Xi durante i lavori.

Mentre le tendenze storiche «di pace, sviluppo, cooperazione e mutuo beneficio restano immutate, la mentalità della Guerra Fredda, l'egemonismo e il protezionismo continuano a perseguitare il mondo», ha aggiunto il leader cinese, avendo nel mirino le politiche di Trump. Ci sono «nuove minacce e sfide, e il mondo si è trovato in un nuovo periodo di turbolenza e trasformazione».

Cinque i principi suggeriti

Cinque i principi suggeriti: uguaglianza sovrana, stato di diritto internazionale, multilateralismo, approccio incentrato sulle persone e adozione di azioni concrete.

Con le tre 'Iniziative globali' già lanciate su sicurezza, sviluppo e civilizzazione, la quarta calata da Xi è «un dono del presidente al mondo», ha affermato nella conferenza stampa finale il ministro degli Esteri Wang Yi, il fidato esecutore dei piani del presidente cinese in diplomazia.

«Questa crisi è il risultato di un colpo di Stato in Ucraina, sostenuto e provocato dall'Occidente»

Putin, nei suoi interventi, ha difeso le ragioni dell'offensiva russa in Ucraina, incolpando l'Occidente. «Questa crisi non è stata innescata dall'attacco russo all'Ucraina, ma è il risultato di un colpo di Stato in Ucraina, sostenuto e provocato dall'Occidente», ha affermato lo zar. «La seconda causa della crisi sono i continui tentativi dell' Occidente di trascinare l'Ucraina nella Nato».

E ha elogiato gli sforzi profusi dalla Turchia (con India e Cina) nel suo primo incontro del 2025 con la controparte Recep Tayyip Erdogan. Putin, Xi e Modi sono stati ripresi mentre chiacchieravano, affiancati dagli interpreti. Modi e Putin, fotografati tenendosi per mano, hanno avuto colloqui nel pomeriggio.

I media statali russi hanno riferito che hanno trascorso quasi un'ora a parlare «faccia a faccia» nell'auto presidenziale blindata di Putin (una Aurus Senat) prima dell'incontro bilaterale ufficiale. «Le conversazioni con lui sono sempre illuminanti», ha scritto Modi su X. E sul conflitto in Ucraina ha auspicato una fine «il prima possibile» a favore di «una pace stabile».

Molti dei 27 leader presenti, incluso il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, si trasferiranno a Pechino per la parata militare del 3 settembre per celebrare gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Su Piazza Tienanmen ci sarà anche il leader nordcoreano Kim Jong-un, al debutto assoluto in un evento multilaterale, insieme a Putin e Xi, sempre più convinto di poter guidare il Sud globale.