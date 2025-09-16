  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Putin in divisa alle esercitazioni russe-bielorusse, Zelensky preme su Trump

SDA

16.9.2025 - 20:54

Il presidente russo Vladimir Putin.
Il presidente russo Vladimir Putin.
KEYSTONE

In divisa militare, al poligono di Mulino a Nizhny Novgorod, circondato da soldati. Le immagini di Vladimir Putin che assiste alle esercitazioni russe-bielorusse Zapad 2025 hanno fatto in una manciata di minuti il giro del web alzando ulteriormente il tasso di tensione che si respira al confine orientale dell'Ue.

Keystone-SDA

16.09.2025, 20:54

Di contro, l'encefalogramma dei colloqui di pace tra Mosca e Kiev è piatto e lo schema delle nuove sanzioni, complice l'ambiguità di Donald Trump, molto confuso.

A muoversi, non a caso, è Volodymyr Zelensky. Il presidente americano prenda «una posizione chiara» su sanzioni e garanzie di sicurezza, lo ha sferzato il leader ucraino che, secondo quanto riferito dal segretario di Stato Marco Rubio dovrebbe avere un tête-à-tête con il tycoon la prossima settimana.

Per Mosca non è il tempo delle mani tese. Le esercitazioni russe-bielorusse, dispiegate in 41 campi di addestramento, sono state seguite in prima persona dallo Zar. «Centomila» sono i soldati che hanno partecipato alle esercitazioni in 41 campi di addestramento, ha sottolineato Putin.

Numeri smentiti dall'agenzia di stampa statale Ria Novosti, secondo cui le manovre hanno coinvolto «oltre 50.000 militari nella Federazione Russa e fino a 7.000 militari in Bielorussia».

I Paesi NATO faticano a smettere di acquistare energia russa

In questo contesto il ruolo di Trump resta dirimente. L'intenzione di Trump di mettere fine alla guerra deve tradursi in «passi decisivi», ha sottolineato Zelensky, andando poi dritto al cuore della questione delle sanzioni. Trump, ha detto, è «abbastanza forte per prendere decisioni da solo».

Senza aspettare quindi che Turchia, Ungheria e Slovacchia smettano di acquistare gas e petrolio russi. Ma la risposta del tycoon non è stata troppo conciliante: il presidente ucraino «dovrà arrivare ad un accordo».

Nei giorni scorsi, Trump aveva scompaginato le carte con la sua richiesta ai Paesi Nato di azzerare gli acquisti di petrolio e gas dalla Russia in cambio del via libera alle sanzioni contro Mosca. Una richiesta difficile da soddisfare, soprattutto non nell'immediato.

C'è il caso della Turchia, un Paese Nato che importa il 57% del petrolio da Mosca. E ci sono i malumori di Slovacchia e Ungheria che godono di speciali deroghe in quanto Paesi senza accesso al mare e in ragione dell'ancora forte dipendenza dal petrolio russo.

Varsavia preme sull'acceleratore delle sanzioni

«Non accetteremo mai una soluzione che metta a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Ungheria» ha ancora tuonato Budapest, secondo cui «gli Usa comprendono la situazione particolare di Ungheria e Slovacchia e, per alcuni aspetti, dimostrano maggiore comprensione di quelli europei».

Il pressing americano sull'Ue, non ultimo quello relativo ai dazi «punitivi» a Cina e India per «rompere la stretta» su Mosca, ha creato non pochi imbarazzi a Bruxelles che ha rinviato la presentazione, attesa per mercoledì, del diciannovesimo pacchetto di sanzioni alla Russia. «Non abbiamo mai annunciato una data, quindi non vediamo alcun ritardo» si sono schermati da Palazzo Berlaymont.

A premere sull'acceleratore è Varsavia, rimasta ancora una notte col fiato sospeso per un drone intercettato mentre sorvolava su alcuni edifici governativi della capitale.

E se il premier Donald Tusk ha invitato alla calma non escludendo che si sia trattato di una «provocazione involontaria», da Bruxelles il suo vice ministro per gli Affari europei Ignacy Niemczycki, è tornato sulla notte tra il 9 e il 10 settembre.

L'incursione dei droni, ha avvertito, è parte di «una più ampia tattica di minacce ibride della Russia» corredata di sabotaggi e campagne di disinformazione. Rispetto alla quale la risposta non può che passare da sanzioni più forti.

I più letti

Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Ecco come la stampa celebra la nostra eroina dei Mondiali Ditaji Kambundji
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»
Escursionista cade per una settantina di metri e perde la vita in Valle Leventina

La guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. ONU: munizioni a grappolo usate nella guerra Russia-Ucraina

Guerra in UcrainaONU: munizioni a grappolo usate nella guerra Russia-Ucraina

Ucraina. Zelensky chiede a Trump una «posizione chiara» sulla fine della guerra

UcrainaZelensky chiede a Trump una «posizione chiara» sulla fine della guerra

Guerra in Ucraina. Per il Cremlino «la Nato è in guerra contro la Russia», Trump incolpa gli europei

Guerra in UcrainaPer il Cremlino «la Nato è in guerra contro la Russia», Trump incolpa gli europei

Altre notizie

Guerra in Medio Oriente. È iniziato l'assalto finale a Gaza city, Israele: «Vogliamo il controllo della città»

Guerra in Medio OrienteÈ iniziato l'assalto finale a Gaza city, Israele: «Vogliamo il controllo della città»

Guerra. Il mondo condanna Israele, l'UE accelera sulle sanzioni

GuerraIl mondo condanna Israele, l'UE accelera sulle sanzioni

Pressione sul Venezuela. Nuovo attacco USA ai narcos, si alza la tensione con Maduro

Pressione sul VenezuelaNuovo attacco USA ai narcos, si alza la tensione con Maduro