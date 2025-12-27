  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina Putin: «Kiev risolva il conflitto pacificamente, o lo faremo con la forza»

SDA

27.12.2025 - 19:37

Putin mette in guardia l'Ucraina.
Putin mette in guardia l'Ucraina.
Keystone

«Se Kiev non vuole risolvere il conflitto in modo pacifico, la Russia porterà a termine l'operazione militare speciale con la forza»: lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass.

Keystone-SDA

27.12.2025, 19:37

28.12.2025, 08:51

«Le autorità di Kiev hanno preferito lanciare ostilità su larga scala. Una guerra. Iniziare una guerra. Stiamo cercando di porvi fine», ha aggiunto il 73enne. Fin dall'inizio, abbiamo detto che le truppe del regime di Kiev dovevano ritirarsi da questi territori. Allora non ci sarebbero state operazioni militari. Non ce ne sarebbero state se ci avessero ascoltato allora».

«Vediamo che anche in Occidente sono emerse persone intelligenti che raccomandano alle autorità di Kiev di accettare condizioni dignitose per porre fine al conflitto e stanno creando buone condizioni fondamentali per garantire la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina», ha affermato Putin durante una visita a uno dei posti di comando della forza congiunta.

I più letti

È morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni
Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia
Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
Nuovo anno, nuove leggi: ecco cosa cambia in Svizzera
Ecco le 9 superstar del calcio cadute in disgrazia

La guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Serviranno fino a 800 miliardi per la ricostruzione»

Guerra in UcrainaZelensky: «Serviranno fino a 800 miliardi per la ricostruzione»

Ucraina. Nuova indagine anticorruzione a Kiev, nel mirino alcuni deputati

UcrainaNuova indagine anticorruzione a Kiev, nel mirino alcuni deputati

Guerra in Ucraina. Mosca rivendica ancora: «Manteniamo il controllo di Kupyansk»

Guerra in UcrainaMosca rivendica ancora: «Manteniamo il controllo di Kupyansk»

Guerra in Ucraina. Zelensky pronto a creare «una zona demilitarizzata nell'Ucraina dell'est»

Guerra in UcrainaZelensky pronto a creare «una zona demilitarizzata nell'Ucraina dell'est»

Guerra in Ucraina. Putin lancia l'offensiva di Natale: 30 missili e 650 droni su 13 regioni ucraine

Guerra in UcrainaPutin lancia l'offensiva di Natale: 30 missili e 650 droni su 13 regioni ucraine

Altre notizie

Dopo le incursioni russe. La Polonia protegge i suoi confini: spesa da 2 miliardi per le fortificazioni anti-drone

Dopo le incursioni russeLa Polonia protegge i suoi confini: spesa da 2 miliardi per le fortificazioni anti-drone

Le parole della presidente. «Ginevra non è in pericolo, deve approfittare dei tagli all'ONU»

Le parole della presidente«Ginevra non è in pericolo, deve approfittare dei tagli all'ONU»

Stati Uniti. Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

Stati UnitiTempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza