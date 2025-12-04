  1. Clienti privati
Russia Putin: «Molto utile l'incontro con Witkoff e Kushner»

SDA

Vladimir Putin ha sottolienato l'utilità dell'incontro con i rappresentanti americani.
Keystone

L'incontro con Steve Witkoff e Jared Kushner «è stato molto utile». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a India Today alla vigilia di una missione nel Paese asiatico, scrive la Tass.

Putin ha aggiunto che «Washington ha proposto di suddividere il piano in 28 punti in quattro pacchetti separati. Hanno proposto di discuterne con noi», ha detto spiegando che si tratta comunque degli stessi temi discussi con Donald Trump in Alaska.

La Russia libererà il Donbass e la 'Nuova Russia' (i territori ucraini annessi unilateralmente, ndr) Novorossiya con mezzi militari o con altri mezzi, ha aggiunto Putin. «Tutto si riduce a questo: o libereremo questi territori con la forza, oppure le truppe ucraine lasceranno questi territori e smetteranno di combattervi», ha sottolineato.

L'incontro con gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner è durato cinque ore perché «lavorare sul piano di pace per l'Ucraina è difficile» e «ogni punto dovrebbe essere discusso in dettaglio, poiché la Russia non è d'accordo con tutti», ha aggiunto il presidente russo. «Ecco perché ci è voluto così tanto tempo», ha spiegato: «È stata una conversazione necessaria, assolutamente concreta». Putin ha osservato che ci sono state questioni su cui non è stato raggiunto un consenso.

Il presidente statunitense Donald Trump sta «cercando sinceramente di trovare una soluzione consensuale al problema ucraino, ma questo compito non è facile», ha messo in evidenza Putin. «Questo è un compito difficile e una missione difficile quella che il presidente Trump si è assunto», ha detto il leader russo. «Riuscire a raggiungere un consenso tra le parti in conflitto non è un'impresa facile». «Ma il presidente Trump sta davvero cercando sinceramente di riuscirci, ne sono certo», ha concluso.

