  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Da Mosca Putin: «Il partenariato Russia-Cina è forza una stabilizzatrice»

SDA

30.8.2025 - 08:59

Il presidente russo Vladimir Putin (foto d'archivio)
Il presidente russo Vladimir Putin (foto d'archivio)
Keystone

La cooperazione tra Russia e Cina in ambito multilaterale svolge «un ruolo fondamentale negli affari globali», mentre il «coordinamento strategico» bilaterale «funge da forza stabilizzatrice» di fronte a sfide e minacce.

Keystone-SDA

30.08.2025, 08:59

30.08.2025, 09:08

Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista scritta alla Xinhua, alla vigilia della sua visita in Cina per il vertice Sco di Tianjin e per la parata militare del 3 settembre su Piazza Tienanmen per la fine della Seconda guerra mondiale.

Putin ha elogiato la cooperazione in ambito multilaterale tra Russia e Cina, riaffermando che «gli scambi tra i due Paesi su questioni internazionali critiche» hanno dimostrato che Mosca e Pechino condividono ampi interessi comuni e opinioni «sorprendentemente simili su questioni fondamentali».

Il concetto russo di creare uno spazio comune di sicurezza «equa e indivisibile» in Eurasia è «in stretta sintonia con l'Iniziativa per la Sicurezza Globale proposta dal presidente cinese Xi Jinping».

Il leader russo ha affermato che la stretta cooperazione tra Mosca e Pechino ha influenzato positivamente il lavoro dei principali forum economici, tra cui il G20 e l'Apec. «Quest'anno, i nostri amici sudafricani detengono la presidenza del G20. Grazie ai loro sforzi, non vediamo l'ora di consolidare i risultati del Sud del mondo e di consolidarli come fondamento per la democratizzazione delle relazioni internazionali».

I più letti

La caduta di Irene Pivetti: «Non avevo i soldi per mangiare, mi sono rivolta alla Caritas»
È morta Esther Grether, imprenditrice miliardaria e collezionista
Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
Incidente mortale a margine della Festa federale di lotta svizzera

Altre notizie

Medio Oriente. Israele intensifica gli attacchi a Gaza City, un milione di persone in fuga

Medio OrienteIsraele intensifica gli attacchi a Gaza City, un milione di persone in fuga

Guerra in Ucraina. Raid russi su diverse regioni ucraine: un morto a Zaporizhzhia

Guerra in UcrainaRaid russi su diverse regioni ucraine: un morto a Zaporizhzhia

Stati Uniti. Dazi Usa dichiarati illegali: Trump invoca Corte suprema

Stati UnitiDazi Usa dichiarati illegali: Trump invoca Corte suprema

Medio Oriente. Gaza City è una «zona di guerra», Trump chiude l'ONU ai palestinesi

Medio OrienteGaza City è una «zona di guerra», Trump chiude l'ONU ai palestinesi