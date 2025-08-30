Il presidente russo Vladimir Putin (foto d'archivio) Keystone

La cooperazione tra Russia e Cina in ambito multilaterale svolge «un ruolo fondamentale negli affari globali», mentre il «coordinamento strategico» bilaterale «funge da forza stabilizzatrice» di fronte a sfide e minacce.

Keystone-SDA SDA

Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista scritta alla Xinhua, alla vigilia della sua visita in Cina per il vertice Sco di Tianjin e per la parata militare del 3 settembre su Piazza Tienanmen per la fine della Seconda guerra mondiale.

Putin ha elogiato la cooperazione in ambito multilaterale tra Russia e Cina, riaffermando che «gli scambi tra i due Paesi su questioni internazionali critiche» hanno dimostrato che Mosca e Pechino condividono ampi interessi comuni e opinioni «sorprendentemente simili su questioni fondamentali».

Il concetto russo di creare uno spazio comune di sicurezza «equa e indivisibile» in Eurasia è «in stretta sintonia con l'Iniziativa per la Sicurezza Globale proposta dal presidente cinese Xi Jinping».

Il leader russo ha affermato che la stretta cooperazione tra Mosca e Pechino ha influenzato positivamente il lavoro dei principali forum economici, tra cui il G20 e l'Apec. «Quest'anno, i nostri amici sudafricani detengono la presidenza del G20. Grazie ai loro sforzi, non vediamo l'ora di consolidare i risultati del Sud del mondo e di consolidarli come fondamento per la democratizzazione delle relazioni internazionali».