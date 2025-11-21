Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump avrebbero discusso del piano di pace per l'Ucraina già prima del loro incontro al vertice in Alaska lo scorso agosto. (immagine d'archivio) Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il piano del presidente americano Donald Trump per l'Ucraina «può servire come base per porre fine al conflitto».

Keystone-SDA SDA

Il presidente russo ha inoltre dichiarato che l'esercito russo conquisterà più territorio se l'Ucraina respingerà il piano degli Stati Uniti.

Dal canto suo Trump ha fissato giovedì prossimo, il 27 novembre giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti quale scadenza perché l'Ucraina accetti il suo piano di pace.

Durante le discussioni preliminari sulle modalità di risoluzione della crisi ucraina, gli Stati Uniti hanno chiesto alla Russia di mostrare flessibilità, ha dichiarato il presidente russo, riporta la Tass. «Durante questa discussione preliminare, la parte americana ci ha chiesto di fare delle concessioni, di mostrare, come hanno detto loro, flessibilità», ha dichiarato Putin durante un incontro con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo.

Russia e Stati Uniti hanno discusso le iniziative di pace del presidente americano per la risoluzione della questione ucraina già prima del vertice in Alaska, ha dichiarato il leader russo, secondo la Tass. «Non ne abbiamo parlato pubblicamente, solo in termini molto generali, ma non è un segreto: il piano di pace del presidente Trump per l'Ucraina è stato discusso prima dell'incontro in Alaska», ha rivelato il presidente russo.