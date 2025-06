Il presidente russo Vladimir Putin Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con le maggiori agenzie internazionali, si è detto pronto ad incontrare Volodymyr Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati per «porre fine» al conflitto. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

Ma «la domanda è chi firmerà» l'accordo, ha aggiunto il capo del Cremlino, mettendo in dubbio la legittimità di Zelensky, il cui mandato è scaduto nel maggio 2024 senza che si tenessero elezioni a causa della legge marziale.

Il presidente russo è anche tornato a definire «parte integrante della Federazione russa» alcune regioni dell'Ucraina invasa dalle truppe del Cremlino, riporta la Tass. Le parole di Putin sembrano riferirsi alla Crimea, che la Russia si è di fatto annessa con la forza nel 2014, e alle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, in parte occupate dai soldati russi.

Putin sostiene che le forze russe in Ucraina hanno «un vantaggio strategico in tutte le direzioni» e stanno «avanzando lungo l'intera linea di contatto». «Se non riusciremo a raggiungere un accordo pacifico, raggiungeremo i nostri obiettivi militarmente», ha dichiarato ancora Putin secondo la Tass.