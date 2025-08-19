UcrainaPutin propone Mosca per il vertice, il «no» di Zelensky. Sarà Ginevra?
SDA
19.8.2025 - 21:26
Un vertice a due e poi un trilaterale per chiudere l'intesa. Donald Trump, all'indomani del vertice alla Casa Bianca, delinea i prossimi passi per la fine della guerra in Ucraina. Un obiettivo ambito che, nonostante la raffica di incontri delle ultime ore, resta però ancora sfuggente. I nodi da sciogliere sono molti, dalle garanzie di sicurezza per Kiev ancora vaghe alle posizioni più che distanti fra i due nemici, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
Sarebbe stato lo stesso zar a proporlo, dicendo a Trump che avrebbe preferito vedere il leader ucraino «da solo» e indicando Mosca come sede. Zelensky però ha rifiutato: si è detto disponibile a un vertice in qualsiasi formato bilaterale o trilaterale, ma ha respinto seccamente l'idea di un vertice nella capitale russa.
Una delle ipotesi in campo, appoggiata dall'Eliseo e da Roma (come ha spiegato il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani) è quella di Ginevra.
Ma per cercare di sensibilizzare Trump, Zelensky nello Studio Ovale gli ha presentato delle mappe dettagliate, per dimostrargli come cedere le regioni che Mosca rivendica significhi lasciare aperta la porta a prossime aggressioni: dare a Putin il resto della regione del Donetsk come chiesto dal Cremlino – il messaggio a Trump – sarebbe come se gli Usa cedessero la parte orientale della Florida.
Un confronto che non ha lasciato indifferente il presidente americano. Tanto che proprio sui territori Trump nelle ultime ore ha inviato Putin a essere «realistico»: «Spero che sia bravo, altrimenti la situazione sarà dura».
«Tutte e due le parti devono fare concessioni», ha insistito il segretario di Stato Marco Rubio, a cui il presidente ha conferito un ruolo di primo piano nella definizione delle garanzie di sicurezza per Kiev insieme agli europei.
Trump ha quindi aperto alla possibilità di fornire aiuti anche in termini di difesa aerea. Ma ha categoricamente escluso l'invio di militari Usa in Ucraina ("avete la mia parola"), a differenza di alcune capitali europee come Londra, Parigi e Berlino.
Non un'intesa come quella di Budapest del 1994
L'Ucraina da parte sua preme per il dispiegamento di truppe occidentali e per un accordo obbligatorio che vada al di là dell'aiuto finanziario e della fornitura di armi che è stato pilastro del sostegno finora concesso.
Kiev non vuole firmare un accordo simile a quello di Budapest del 1994, quando consegnò le armi nucleari alla Russia in cambio di garanzie di sicurezza da parte di Mosca, Washington e Londra.
L'intesa non entrava nel dettaglio delle garanzie e tale carenza, secondo Kiev, ha aperto la strada all'invasione della Russia.
Tutto ha avuto inizio – secondo Trump – con la cessione della Crimea a Putin da parte di Barack Obama: «Il peggior accordo immobiliare che abbia mai visto».