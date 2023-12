Il presidente Putin Vladimir Putin al suo arrivo negli Emirati arabi uniti Keystone

Le relazioni tra la Russia e gli Emirati arabi uniti hanno «raggiunto un alto livello senza precedenti» e gli Emirati sono diventati il maggiore investitore nell'economia russa tra i Paesi del Medio Oriente.

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall'agenzia Tass, incontrando ad Abu Dhabi il presidente emiratino Mohamed bin Zayed al Nahyan.

Il presidente degli Emirati ha sottolineato che lo scorso anno gli investimenti del suo Paese nei settori non petroliferi russi sono più che raddoppiati rispetto all'anno precedente.

Putin ha detto che al centro del colloquio tra lui e Mohamed al Nahyan figurano il conflitto israelo-palestinese e «la situazione della crisi ucraina».

L'aereo con a bordo il presidente russo Vladimir Putin era atterrato in mattinata (ora svizzera) ad Abu Dhabi, negli Emirati arabi uniti, prima tappa di una missione lampo nella regione che in giornata lo porterà anche in Arabia Saudita. Lo hanno riferito le agenzie russe.

SDA