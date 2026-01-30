Putin ridimensiona la tregua:  «Solo su Kiev e fino a domenica»

Il presidente russo Vladimir Putin «è stato molto carino» durante la telefonata con Donald Trump riguardo alla tregua, secondo le parole dello stesso tycoon. KEYSTONE

La montagna sembra aver partorito il classico topolino, e in una gran confusione. L'annuncio di Donald Trump, che aveva parlato di una tregua di una settimana negli attacchi russi sull'Ucraina concordata con Vladimir Putin, è stato ridimensionato dal Cremlino.

Keystone-SDA SDA

Il presidente Usa, ha precisato il portavoce Dmitry Peskov, ha chiesto una sospensione degli attacchi sulla sola Kiev, che durerà fino a domenica, quando ad Abu Dhabi è prevista la ripresa dei negoziati di pace.

Ma Trump è tornato a dirsi fiducioso. Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky «si odiano, e questo rende le cose molto difficili, ma penso che ci stiamo avvicinando molto a raggiungere un accordo», ha assicurato il tycoon.

La risposta ambigua di Peskov

Trump aveva detto giovedì che Putin era stato «molto carino» nell'accogliere la sua richiesta di sospendere «per una settimana» gli attacchi, in considerazione di un'ondata di gelo prevista nei prossimi giorni sull'Ucraina, con temperature fino a 30 gradi sotto zero. Il capo della Casa Bianca, però, non aveva precisato né la data d'inizio della tregua, né quali infrastrutture dovrebbero essere risparmiate dai bombardamenti.

Alla domanda se la Russia avrebbe rispettato la tregua, Peskov ha risposto in modo non del tutto chiaro: «Sì – ha detto – c'è stato un appello personale del presidente Trump per una settimana, fino al primo febbraio, mentre si creano le condizioni favorevoli per i negoziati». Un commento che ha indotto l'agenzia russa Ria Novosti a scrivere che Mosca accoglieva la richiesta, mentre per la Tass le parole del portavoce di Putin confermavano solo la richiesta della parte americana.

Kiev risparmiata dai bombardamenti

L'Aviazione ucraina ha detto che, nella notte fra giovedì e venerdì, i russi hanno lanciato sull'Ucraina 111 droni, di cui 80 sono stati abbattuti, ma secondo Zelensky «non ci sono stati attacchi sulle installazioni energetiche», mentre le forze armate russe «si concentrano ora su raid contro obiettivi logistici».

Comunque gli ultimi bombardamenti russi su Kiev sono avvenuti nella notte tra il 23 e il 24 gennaio. Cioè qualche ora prima dell'inizio della prima tornata di trattative russo-ucraine a Abu Dhabi con la mediazione americana. E quindi l'annuncio di Trump potrebbe riguardare una tregua relativa solo alla capitale già in vigore dall'inizio dei colloqui, e destinata a durare almeno fino alla loro ripresa, fra due giorni. Anche se Zelensky ha detto che «la data o il luogo potrebbero cambiare» a causa delle crescenti tensioni tra gli Usa e l'Iran.

No di Zelensky ad un incontro a Mosca

Anche se confermati, non si tratterà di negoziati semplici. «Finora, non siamo riusciti a trovare un compromesso sulla questione territoriale, in particolare riguardo a una parte dell'est dell'Ucraina», ha avvertito il presidente. Con un riferimento al Donbass, di cui i russi vorrebbero appropriarsi per intero. Zelensky ha anche accusato Mosca di avere «bloccato il processo» di scambio dei prigionieri.

Il leader ucraino ha poi categoricamente respinto la possibilità di incontrare Putin a Mosca, come proposto dal Cremlino, e lo ha pubblicamente invitato a recarsi lui a Kiev, «se ha il coraggio». Il che ha attirato la piccata risposta del Cremlino. «Vorrei ricordare – ha chiarito Peskov – che è stato Zelensky a chiedere un incontro. Il presidente Putin gli ha risposto: 'Siamo pronti, ma solo a Mosca'».

L'avanzata russa sul campo

Sul terreno, intanto, la Russia ha rivendicato la conquista di altri tre villaggi: due nella regione di Zaporizhzhia e uno in quella di Donetsk. Mentre nell'oblast nord-orientale di Kharkiv le autorità hanno ordinato l'evacuazione obbligatoria delle famiglie con bambini da sette insediamenti in un territorio situato a una cinquantina di chilometri dall'omonima città capoluogo.

In precedenza il governatore della regione aveva accusato le truppe russe di aver provocato la morte di una persona e il ferimento di almeno altre due in raid sui villaggi di Novoosynove e di Chorne.