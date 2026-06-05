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Guerra in Ucraina Putin risponde: «Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky»

SDA

5.6.2026 - 18:22

Per Vladimir Putin non c'è per ora «alcuna ragione» per incontrare Volodymyr Zelensky.
Per Vladimir Putin non c'è per ora «alcuna ragione» per incontrare Volodymyr Zelensky.
Keystone

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che «per ora non c'è alcuna ragione» di organizzare un incontro tra lui e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA

05.06.2026, 18:22

05.06.2026, 18:30

Con la lettera aperta in cui ha chiesto un incontro con il presidente russo, Volodymyr Zelensky vuole solo cercare di «fermare l'offensiva» delle truppe russe sul terreno, ha detto Vladimir Putin, aggiungendo che un incontro potrà avvenire solo dopo che sarà stata raggiunta una soluzione al conflitto attraverso il lavoro delle rispettive delegazioni.

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