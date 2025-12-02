Il presidente russo Vladimir Putin Keystone

«La Russia non ha intenzione di combattere con l'Europa, ma se l'Europa inizierà, saremo subito pronti». Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Keystone-SDA SDA

L'Europa sta cercando di impedire all'amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, e tutte le proposte degli europei puntano a questo risultato, mentre la leadership di Kiev sembra vivere su un altro pianeta, ha detto Putin, prima di incontrare al Cremlino l'inviato Usa Steve Witkoff.