TensioniPutin: «Se l'Europa vuole la guerra, noi saremo subito pronti»
SDA
2.12.2025 - 16:37
«La Russia non ha intenzione di combattere con l'Europa, ma se l'Europa inizierà, saremo subito pronti». Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti.
Keystone-SDA
02.12.2025, 16:37
02.12.2025, 16:41
SDA
L'Europa sta cercando di impedire all'amministrazione Usa di raggiungere la pace in Ucraina, e tutte le proposte degli europei puntano a questo risultato, mentre la leadership di Kiev sembra vivere su un altro pianeta, ha detto Putin, prima di incontrare al Cremlino l'inviato Usa Steve Witkoff.