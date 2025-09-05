  1. Clienti privati
Vladimir Putin Putin: «Le truppe occidentali in Ucraina sarebbero un bersaglio»

SDA

5.9.2025 - 09:36

Il presidente russo Vladimir Putin alla sessione plenaria dell'Eastern Economic Forum a Vladivostok
Keystone

Il presidente russo, Vladimir Putin, parlando da Vladivostok, nell'estremo oriente russo dove si tiene la sessione plenaria dell'Eastern Economic Forum (Eef), ha detto che qualsiasi presenza di truppe occidentali in Ucraina diverrebbero bersagli per le forze russe.

Keystone-SDA

05.09.2025, 09:36

05.09.2025, 09:52

Russia. Mosca: «Gli USA e l'Ue non possono garantire la sicurezza di Kiev». Zelensky invitato al Cremlino per arrendersi?

«Se delle truppe dovessero comparire lì (in Ucraina), soprattutto ora durante i combattimenti, partiamo dal presupposto che saranno obiettivi legittimi», ha dichiarato Putin.

Il capo del Cremlino ha aggiunto che il dispiegamento di una forza occidentale «non favorirebbe una pace a lungo termine».

Putin, ha sottolineato che, se si potesse raggiungere un accordo di pace sull'Ucraina, non ci sarebbe bisogno di truppe straniere.

«Se si raggiungessero decisioni che portassero alla pace, a una pace a lungo termine, allora semplicemente non vedo il motivo della loro presenza sul territorio ucraino. Perché se si raggiungessero accordi, nessuno dubiti che la Russia li rispetterebbe pienamente», ha affermato il leader del Cremlino.

Putin – secondo quanto riporta la Tass- ha ribadito che Mosca si oppone a un eventuale ingresso dell'Ucraina nella Nato a causa di quelli che sostiene essere «interessi di sicurezza a lungo termine della Russia».

Guerra in Ucraina. Patto a 26 tra i Volenterosi per dare garanzie di sicurezza a Kiev, ma si aspetta Trump

