Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Keystone

«Nella notte la Russia ha eseguito il maggiore assalto aereo contro l'Ucraina» e questo «ricorda al mondo che gli obiettivi di Putin restano invariati: vuole cancellare l'Ucraina e soggiogare la sua popolazione».

Per questo deve essere fermato, ha affermato oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Biden ha poi esortato il Congresso ad approvare nuovi aiuti all'Ucraina alla luce dell'attacco russo delle ultime ore. «Deve agire senza ulteriori ritardi», afferma Biden sottolineando che la «posta in gioco non potrebbe essere più alta. Putin non ha solo tentato di distruggere l'Ucraina, ha minacciato anche alcuni dei nostri alleati della Nato».

Nel frattempo, Ue e GB hanno promesso aiuto militari anche nel 2024. Londra ha affermato che invierà a Kiev 200 missili per la difesa aerea.

SDA