Le insegne pubbliche potranno essere scritte solo in russo. IMAGO/Russian Look

Dal marzo 2026, le insegne e i cartelloni pubblicitari visibili al pubblico in Russia potranno essere scritti solo in russo. Putin vuole bandire le parole straniere dal paesaggio stradale e proteggere la lingua.

Redazione blue News Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente Putin vuole bandire le parole straniere dagli spazi pubblici in Russia.

Chiede che le insegne e le pubblicità siano scritte solo in russo.

Nonostante le critiche di linguisti e aziende, la nuova legge è stata approvata ed entrerà in vigore nel marzo 2026. Mostra di più

Vladimir Putin vuole liberare il suo Paese da «prestiti stranieri volgari e meccanici». Questi non «arricchirebbero la lingua russa, ma al contrario la inquinerebbero e la distorcerebbero».

Con questo intende dire che non vuole più vedere termini stranieri «negli spazi pubblici», soprattutto nelle piazze, nelle vetrine dei negozi, sui cartelloni, nelle bacheche o nei complessi residenziali.

Il leader del Cremlino lo ha detto all'inizio di una riunione del Consiglio della lingua russa, come scrive la «Süddeutsche Zeitung».

Dagli anni '90 molti negozi fanno pubblicità con le parole «Shop», «Coffee» o «Open». La Russia si è mossa al passo con i tempi, ma ora Putin vuole farla tornare indietro.

Durante l'incontro, l'uomo forte del Cremlino ha chiesto che d'ora in poi si usino le lettere cirilliche storiche e che «non sia permesso un miscuglio con l'alfabeto latino e di altro tipo».

I linguisti criticano la legge

La proposta di una nuova legge è stata presentata per la prima volta circa due anni fa. Per molto tempo non è successo nulla, questo perché i linguisti hanno criticato la legge. Il motivo? Sostenevano che la lingua è in continua evoluzione e che sono sempre esistite parole di altre lingue.

Anche le aziende erano preoccupate di perdere clienti internazionali. Ciononostante, il Consiglio della Federazione ha approvato la legge. E Putin è stato l'ultimo a firmarla. L'entrata in vigore è prevista per il marzo 2026.

Tutte le insegne e le pubblicità visibili all'esterno dovranno essere scritte in russo. «È consentito aggiungere un'altra lingua, ma il testo deve avere lo stesso significato del russo e non deve essere più grande».

Al momento non c'è quasi nessuna critica... o nessuno osa esprimerla.