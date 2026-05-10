Putin vive solo nei bunker e isolato? Ecco di cosa avrebbe più paura

Vladimir Putin si starebbe isolando sempre di più. Kristina Solovyova/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Nuovi rapporti dipingono il quadro di un leader del Cremlino sempre più isolato: Vladimir Putin avrebbe drasticamente rafforzato le sue misure di sicurezza per paura di tentativi di assassinio e di lotte di potere interne. Ma quanto sono affidabili queste informazioni?

DPA, Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo quanto riportato dalla CNN e dal «Financial Times», Vladimir Putin avrebbe rafforzato in modo massiccio le sue misure di sicurezza.

Il motivo sarebbe da ricercare nei tentativi di assassinio di ufficiali militari e nel timore di un colpo di Stato all'interno dell'élite.

Le informazioni provengono da ambienti dei servizi segreti e da fonti vicine al Cremlino e difficilmente possono essere verificate in modo indipendente. Mostra di più

Nella cerchia di Vladimir Putin, ci sono sempre più indicazioni che il presidente russo stia diventando sempre più isolato.

Come riporta la «CNN», citando un dipendente dei servizi segreti europei, il Cremlino ha notevolmente rafforzato le misure di sicurezza che circondano il leader russo.

Secondo il rapporto, anche i collaboratori più stretti, come cuochi, fotografi e guardie del corpo, sono soggetti a controlli più severi.

In alcuni casi, possono utilizzare solo dispositivi senza accesso a internet e sono stati installati sistemi di sorveglianza.

Anche l'accesso al presidente stesso è stato ulteriormente limitato. I visitatori devono sottoporsi a numerosi controlli di sicurezza e i luoghi in cui Putin trascorre regolarmente del tempo sono stati massicciamente ridotti.

I documenti parlano di bunker e isolamento

Il «Financial Times» fornisce valutazioni simili.

Citando fonti vicine al Cremlino, sostiene che Putin trascorre sempre più tempo in strutture sotterranee e si concentra maggiormente sulla guerra. Le questioni civili passano quindi in secondo piano.

Una parte di questo sviluppo non è nuova.

Dall'inizio della guerra in Ucraina, sono state diffuse notizie sul crescente isolamento dello zar. Le apparizioni in pubblico sono diventate più rare e molti incontri si sono svolti solo in condizioni di stretta sicurezza.

Ciò che è nuovo è però l'intensità delle misure descritte.

Paura di attentati e lotte di potere interne

I rapporti citano una serie di attacchi ad alti ufficiali militari e le crescenti tensioni all'interno dell'élite russa come ragioni principali.

La CNN fa riferimento a diversi attacchi a generali negli ultimi mesi. Allo stesso tempo, all'interno dell'apparato di potere si sarebbe sviluppata una guerra di territorio tra l'esercito e i servizi di sicurezza.

Il rapporto dell'intelligence su cui si basa la CNN parla anche di una crescente preoccupazione per un possibile colpo di Stato.

Secondo i documenti, Putin teme in particolare attacchi dall'interno dei suoi stessi ranghi, ad esempio attraverso droni o altre azioni mirate.

In questo contesto vengono citate anche persone a lui vicine. Ma queste valutazioni sono particolarmente delicate e difficilmente possono essere verificate in modo indipendente.

Cosa è verificato e cosa no

Per quanto spettacolari siano i rapporti, molti dettagli restano difficili da verificare.

Né la CNN né il «Financial Times» rivelano le loro fonti. Le informazioni provengono da ambienti dei servizi segreti o dall'ambiente del Cremlino, in altre parole, da aree naturalmente di difficile accesso.

Inoltre, anche i media occidentali sottolineano che tali pubblicazioni possono essere parte di una comunicazione strategica.

Ad esempio la CNN ipotizza che la diffusione mirata di tali informazioni possa destabilizzare Mosca.

Schema familiare e nuova escalation

È noto da anni che Putin attribuisce grande importanza alla sicurezza.

La pandemia di Covid ha ulteriormente rafforzato questa tendenza: le riunioni si sono svolte spesso a lunghi intervalli e i contatti sono stati severamente limitati.

Le ultime notizie indicano un'ulteriore escalation di questa tendenza.