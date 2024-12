Il presidente russo Vladimir Putin sda

Mancano pochi giorni al 2025, che introdurrà da subito diverse novità sul piano politico internazionale, a partire dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Ma è Vladimir Putin che in queste ore sembra voler dettare la linea per il nuovo anno e per sbrogliare uno dei nodi che restano più intricati: «Vogliamo chiudere la guerra in Ucraina, non congelarla».

Quasi tre anni e decine di migliaia di morti dopo dall'inizio del conflitto, il presidente russo ha affermato che Mosca ora vuole far finire il conflitto, non congelarlo soltanto. Superando così, nelle parole, il famigerato piano di Donald Trump che sembra puntare proprio a questo.

Per mettere fine alla guerra Putin propone anche un luogo fisico dove negoziare: la Slovacchia, guidata dal premier Robert Fico, il quale nei giorni scorsi ha incontrato il presidente russo al Cremlino nonostante il coro di critiche e le perplessità espresse da diversi Paesi, compresi i partner dell'Ue, offrendo appunto di ospitare i colloqui.

Opzione, ha spiegato Putin rispondendo a giornalisti, che a Mosca va bene.

Mosca guarda al confine da una posizione di forza

A Mosca va bene perché oggi guarda al confine da una posizione di forza, la stessa che permette al Cremlino di non rispondere alle reazioni sdegnate per l'attacco sferrato in Ucraina nelle prime ore della mattina di Natale: oltre 170 fra missili e droni, un morto e danni all'infrastruttura elettrica che rischia di danneggiare pesantemente la popolazione civile ucraina proprio nelle settimane più fredde dell'anno.

Per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è trattato di un atto «oltraggioso». Per questo ha fatto sapere di aver chiesto di accelerare la consegna delle armi da Washington a Kiev in questi ultimi giorni della sua presidenza.

Putin però insiste, affermando che tra i propositi per il 2025 c'è quello di portare «a termine tutti gli obiettivi dell'operazione militare speciale» e quindi raggiungere «il successo sulla linea del fronte».

Poi il monito: «Rispondiamo sempre in modo speculare. Loro usano certe armi contro di noi, noi usiamo le stesse», ha avvertito, dicendosi pronto ad usare nuovamente il super missile Oreshnik «se necessario».

Zelensky: «L'Ucraina sta facendo il possibile affinché il 2025 diventi un anno di pace»

Ancora nelle scorse ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky da parte sua aveva assicurato che «l'Ucraina sta facendo tutto il possibile affinché il 2025 diventi un anno di pace giusta e duratura per il nostro Paese e per il mondo intero».

E le ammissioni delle scorse settimane sulle difficoltà al fronte e, soprattutto, sul fatto che sul piano militare si debba ormai rinunciare a riprendere Donbass e Crimea aprono quello spiraglio in cui potrebbe infilarsi un tentativo più consistente di riportare le parti ad un tavolo negoziale.

Le parole di Putin sono state precedute tra l'altro da quelle del suo ministro degli Esteri, Serghei Lavrov: «Un cessate il fuoco in Ucraina a questo punto non porterebbe a nulla, mentre sono necessari degli accordi affidabili», ha detto il capo della diplomazia russa, apparso possibilista su un dialogo con l'imminente amministrazione Trump: «Se i segnali provenienti dalla nuova squadra di Washington per ripristinare il dialogo interrotto dagli Usa dopo l'inizio dell'operazione militare speciale saranno seri, ovviamente risponderemo ad essi. Il dialogo è stato interrotto dagli americani, quindi dovrebbero fare loro il primo passo».

Ma a una condizione: la speranza che la nuova Casa Bianca «comprenda le ragioni che hanno portato alla guerra in Ucraina», ha auspicato Lavrov.