Vladimir Putin si avvia ad annunciare una nuova, breve tregua, dopo quella per la Pasqua ortodossa. Questa volta per l'81esimo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Con o senza il consenso di Kiev, che «non è necessario», secondo il Cremlino, che cerca di inserirsi nei negoziati tra Usa e Iran probabilmente per ottenere qualcosa in cambio sull'Ucraina.

Nessun mezzo militare sulla Piazza Rossa nel 2026, nemmeno queste vecchie ferraglie modello T-90che sfilarono qualche anno fa durante la tradizionale parata militare in occasione del Giorno della Vittoria a Mosca. sda

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Volodymyr Zelensky chiede lumi, sia su quanto si sono detti Donald Trump e lo zar in 90 minuti di telefonata, sia sulla proposta russa di cessate il fuoco: «Chiariremo esattamente di cosa si tratta: qualche ora di sicurezza per una parata a Mosca o qualcosa di più», ha detto il presidente ucraino.

«La nostra proposta è un cessate il fuoco a lungo termine, sicurezza affidabile e garantita per le persone, e una pace duratura. L'Ucraina è pronta a lavorare in questa direzione in qualsiasi formato dignitoso ed efficace», ha rilanciato su X.

Mosca ha paura dei droni ucraini, parta più che dimezzata

Nel frattempo però Mosca si scopre vulnerabile ai droni di Kiev ed è costretta per la prima volta negli ultimi 20 anni ad una parata in tono minore, senza la grandeur che l'ha sempre contraddistinta.

Difatti non ci sarà nessun mezzo militare, nessun sistema missilistico e neppure i cadetti delle scuole militari, come ha annunciato pubblicamente il ministero della Difesa.

Quindi nessun blocco del traffico in città e Piazza Rossa aperta al pubblico anche a pochi giorni dall'anniversario.

Una scelta imbarazzante nel giorno del Victory Day, la festività laica più sentita in Russia.

Ma il Cremlino sa che i droni di Kiev possono arrivare a colpire anche la capitale russa, il cuore del potere politico del Paese, e non vuole rischiare un'umiliazione.

Uno smacco per Putin

Dmitri Peskov, portavoce dello zar, lo ha ammesso chiaramente, evocando sullo sfondo la «minaccia terroristica» ucraina.

Non fu così lo scorso anno, quando Putin dichiarò un'altra tregua di 72 ore per il 9 maggio senza concordarla con Kiev, che lo definì un espediente e accusò la Russia di aver violato la propria tregua centinaia di volte.

Per il leader del Cremlino è uno smacco perché non potrà né fare esibizione di muscoli né utilizzare l'evento per rafforzare il sostegno nazionale alla guerra, presentando i soldati russi di oggi come eroi che seguono le orme di coloro che combatterono contro Adolf Hitler.

Cosa si sono detti Trump e Putin?

Trump ha incoraggiato la disponibilità dello zar a dichiarare una tregua per il 9 maggio e, secondo il Cremlino, ha detto al leader russo che un accordo per risolvere il conflitto in Ucraina è «a portata di mano».

I due presidenti, sempre secondo Mosca, hanno concordato di portare avanti la mediazione ma non sono state ancora fissate date precise per nuovi colloqui o visite di intermediari.

Il tycoon avrebbe però respinto il tentativo di mediazione russo sull'Iran, ossia prendere in custodia l'uranio arricchito di Teheran, perché non vuole dare alcuna leva al Cremlino nel braccio di ferro con Teheran.

Perplessità dell'UE

I colloqui tra i due suscitano comunque le riserve della Ue.

«Naturalmente, quando vediamo queste telefonate tra il presidente Trump e il presidente Putin, ci sono sempre molte domande senza risposta, considerando che la Russia elogia apertamente la battaglia 'eroica' che l'Iran sta conducendo contro l'America», ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, Kaja Kallas.

Dal canto suo il capo di Stato Maggiore congiunto americano, il generale Dan Caine, confermava al Senato Usa che Putin sta sostenendo lo sforzo bellico di Teheran. «Non c'è alcuna fiducia in ciò che la Russia dice o fa», gli ha fatto eco una portavoce della Commissione Ue.