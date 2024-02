Dopo la conquista di Avdiivka, Vladimir Putin sta permettendo alle sue truppe di avanzare ulteriormente verso ovest e anche a Robotyne. Nel frattempo, Kiev sta celebrando piccoli successi con attacchi di droni e Himar.

In questa foto tratta da un video pubblicato dal servizio stampa del ministero della difesa russo venerdì 5 gennaio 2024, dei soldati russi sparano da bordo di un elicottero Ka-27 durante un pattugliamento del Mar Nero. AP

Hai fretta? blue News riassume per te La conquista di Avdiivka è costata al presidente russo Vladimir Putin il 30% di perdite in più per metro quadro rispetto a Bachmut.

Le truppe di Kiev si stanno ritirando verso ovest, ma l'esercito russo si sta avvicinando e mancano coperture e posizioni difensive.

Più a sud gli uomini di Mosca devono aprire la strada da Marjinka a Wuhledar.

Un attacco con un missile Himar a soldati russi riuniti e un attacco di droni a un magazzino suscitano scalpore in Russia.

Il ministro della difesa russo Sergei Shoigu riferisce della cattura della testa di ponte a Krynky, ma i suoi stessi collaboratori lo contraddicono. Mostra di più

La caduta di Avdiivka era scontata, ma il prezzo che la Russia sta pagando per la conquista è alto. «Tutto è andato in fumo», dice un regista russo mentre attraversa la città, che giace in rovina. Si vedono corpi ovunque. L'esercito ha catturato per la seconda volta un blindato Bradley, che viene portato via. «Tutto è distrutto», dice il soldato.

Twice as many Russian units as Ukrainian forces are in Donetsk Oblast, a crucial observation from the OSINT organization Rochan Consulting, shared by @konrad_muzyka. This supports yesterday's analysis, affirming Russia's significant numerical advantage in personnel and vehicles. pic.twitter.com/acAOBBbpHV — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) February 16, 2024

La parte ucraina stima che più di 47.000 russi siano stati feriti o uccisi nella battaglia per Avdiivka tra il 3 ottobre e il 17 febbraio. 364 carri armati, 748 veicoli corazzati, 248 sistemi di artiglieria e cinque aerei sarebbero stati distrutti.

Avdiivka è grande solo la metà di Bakhmut - ed è caduta due volte più velocemente. A Bakhmut sarebbero caduti circa 80.000 soldati. Questo significa che l'esercito russo ha perso 47.000 uomini per metro quadrato per conquistare la città ucraina, ovvero circa il 30% in più di persone, secondo Reporting from Ukraine.

Cosa succede dopo Avdiivka

Ma anche il governo di Kiev ha motivo di lamentarsi: 850-1.000 combattenti sarebbero stati catturati o persi durante la ritirata, come riporta il New York Times. I militari negano questa cifra. È indiscutibile che la mancanza di munizioni da parte degli ucraini continui ad avvantaggiare la Russia.

2\#ucraina Fronte di Donetsk: Russi provano ad entrare a Lastochyne con pessimi risultati. Alcuni mezzi saltano su mine (il che significa che ucraini hanno iniziato a minare), fanteria entra nel villaggio ma viene eliminata. Ampliata comunque Grey zone pic.twitter.com/SZwz2YALkJ — Majakovsk (@Majakovsk73) February 20, 2024

Le forze armate ucraine sono state spostate in nuove posizioni difensive nell'entroterra occidentale. La controparte sta cercando di approfittare dello slancio e di seguire la situazione. Gli uomini di Mosca hanno recentemente attaccato l'insediamento di Lastochkyne da Avdiivka (vedi mappa sopra). Tuttavia sarebbero state subite delle perdite durante l'assalto.

The 🇷🇺Russian military tried to advance on Lastochkyne. As a result, it is reported that 6 🇷🇺Russian BMPs were destroyed/damaged, and the infantry were also destroyed pic.twitter.com/fG4OS2ZO71 — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) February 20, 2024

Il terreno pianeggiante a ovest di Avdiivka non è però adatto alla difesa se non ci sono bunker. «Non hanno una seconda linea dietro cui ritirarsi», spiega l'esperto di Russia Michael Kofman al New York Times. «Molto dipende dalla capacità delle forze russe di mantenere la pressione o di perdere lo slancio».

Successo di un drone a sud-est di Wuhledar

Marjinka si trova 26 km più a sud. Come Avdiivka, questa città è in prima linea dal 2014 e anch'essa è stata completamente conquistata. Mariinka e Novomychailivka, 8 km più a sud, sono importanti per il Cremlino per catturare finalmente anche Vuhledar.

L'esercito russo vuole raggiungere il nord di Wuhledar attraverso Marjinka e Nowomychajliwka. MilitaryLand

L'esercito russo si è ripetutamente rotto i denti su Wuhledar quando ha attaccato la città da sud. La conquista di Marjinka aveva lo scopo di gettare le basi per gli attacchi da nord. Wuhledar è importante perché è troppo vicina alla linea ferroviaria russa che conduce a Zaporizhia e alla Crimea ed è importante per i rifornimenti.

Community! My friend from Vuhledar direction texted me and asked for help.



A couple of days ago they’ve been attacked by Russian marines (40th Marine brigade) and they need a drone instead of a lost one.



Attacks were repelled. Let’s take a look🧵👇 pic.twitter.com/tUr2x0yIjl — Kriegsforscher (@OSINTua) February 20, 2024

L'avanzata russa nella regione è rallentata dai piloti di droni ucraini: a Staromlynivka, 30 km a ovest di Vuhledar, hanno individuato un magazzino, sono entrati in volo e hanno distrutto l'edificio, compresi camion, munizioni e un raro veicolo da combattimento di fanteria BMPT Terminator, in diversi attacchi.

Ukrainian drone operators located a concentration of Russian hardware inside a large warehouse somewhere in the south of Ukraine, preparing for an assault.



The very skilled drone operators sent in several drones and eliminated several MBTs, IFVs, trucks and more. In the end, the… pic.twitter.com/jgcqibiJRD — (((Tendar))) (@Tendar) February 20, 2024

Soldati riuniti in campo aperto: 67 morti

L'attacco ucraino a Trudivske, 34 km a sud-est di Vuhledar, ha suscitato indignazione in Russia. I soldati si erano schierati lì quando l'artiglieria Himars di Kiev ha colpito con munizioni a grappolo: il fatto che almeno 67 persone siano morte perché si trovavano in un terreno aperto ha fatto infuriare i blogger militari russi.

/1. Russian sources report that there was a strike on Russian military training grounds in Trudivske area, Donetsk region. Russian sources regarding this:



“In Trudivske the formation of (ВЧ06705) fighters was organized at one of the training grounds, they were waiting for the… pic.twitter.com/rfegLoZC13 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) February 20, 2024

Un altro obiettivo dell'esercito russo è ora Robotyne, nell'Ucraina meridionale: vuole riconquistare i territori che l'Ucraina ha faticosamente conquistato in autunno. Secondo quanto riferito, decine di migliaia di soldati sono stati radunati e stanno combattendo tenacemente verso Robotyne.

Russian troops are attacking in 5 directions at once, while Ukraine lacks weapons and soldiers - New York Times



Russians are attacking simultaneously in Avdiivka, Maryinka, Robotyne, Kremenka and Bakhmut directions.



"The capture of Avdiivka is the first significant victory for… pic.twitter.com/lSUnlIiQAM — NEXTA (@nexta_tv) February 19, 2024

Secondo il Ministro della difesa Sergei Shoigu, i suoi uomini sono riusciti persino a spazzare via la testa di ponte ucraina sulla riva sinistra, orientale, del Dnipro.

Non solo le forze armate ucraine, ma anche i loro stessi blogger militari lo negano. C'è un video in cui i russi issano la loro bandiera in una casa di Krynky, ma poiché dopo scappano, è chiaro che lì ci sono ancora forze nemiche.