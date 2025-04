In Corea del Nord si sono festeggiati i 113 anni della nascita di Kim Il-sung, il 'presidente eterno'. (Immagine d'archivio: l'attuale leader Kim Jong-un). Keystone

La Corea del Nord ha ricordato le gesta rivoluzionarie del fondatore dello Stato eremita Kim Il-sung, il 'presidente eterno', in occasione dei 113 anni della nascita, rinnovando la lealtà nei confronti del nipote e attuale leader supremo Kim Jong-un.

Keystone-SDA SDA

Il Rodong Sinmun, la voce del Partito dei Lavoratori, ha pubblicato oggi un editoriale per ricordare che «l'ideologia juche ('autosufficienza'), fondata da Kim Il-sung, viene costantemente sviluppata e arricchita dalle straordinarie attività ideologiche del rispettato compagno Kim Jong-un».

La testata ha elogiato le visioni chiave dello Stato dell'attuale leader, come quelle sullo sviluppo dell'industria della difesa, definendole «dottrine di attuazione scientifica» che stanno spingendo il socialismo verso un progresso costante. «Consolidando più a fondo il sistema di leadership univoco del rispettato compagno, deve essere sostenuto il forte spirito di avanzamento della rivoluzione in linea unicamente con la sua volontà ideologica», ha osservato l'editoriale.

In occasione dell'anniversario della nascita del fondatore, la Corea del Nord ha anche organizzato diversi eventi culturali e commemorativi in tutto il Paese, tra cui una performance artistica tenuta lunedì al Palazzo della Gioventù di Pyongyang, come riportato anche dall'agenzia di stampa statale Kcna.

Il Nord ha ridotto negli ultimi anni l'uso del termine reverenziale osservato per il compleanno del fondatore, noto come il 'Giorno del Sole', in uno sforzo per far risaltare il profilo di Kim Jong-un. Pyongyang si riferisce maggiormente adesso all'anniversario della nascita del fondatore semplicemente come al 15 aprile o alla Festa nazionale di aprile.