Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar Majed al Ansari ha annunciato che è stato raggiunto l'accordo per prorogare di altri due giorni la tregua tra Israele e Hamas a Gaza. Lo annuncia lo stesso al Ansari su X.

In seguito, anche Hamas ha confermato la proroga di due giorni della tregua nella Striscia di Gaza. La tregua è stata concordata alle stesse condizioni di quella raggiunta quattro giorni fa.

«Hamas ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con i fratelli del Qatar e dell'Egitto per una proroga della pausa umanitaria temporanea per altri due giorni, alle stesse condizioni della tregua precedente», si legge in una nota del movimento.

