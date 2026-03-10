Quanto dureranno le munizioni nella guerra in Iran? USA, Israele o Iran: chi finirà per primo le munizioni (foto d'archivio)? Immagine: dpa Le esatte scorte di armi sono un segreto strettamente custodito (foto d'archivio). Immagine: dpa Gli Stati Uniti si considerano ben armati (foto d'archivio). Immagine: dpa Quanto dureranno le munizioni nella guerra in Iran? USA, Israele o Iran: chi finirà per primo le munizioni (foto d'archivio)? Immagine: dpa Le esatte scorte di armi sono un segreto strettamente custodito (foto d'archivio). Immagine: dpa Gli Stati Uniti si considerano ben armati (foto d'archivio). Immagine: dpa

In tempo di guerra anche i numeri sono importanti. Ma proprio le cifre che potrebbero essere decisive per il prosieguo del conflitto in Medio Oriente sono avvolte nel segreto.

Oltre una settimana di guerra, 3'000 obiettivi attaccati «e non ci fermeremo»: l'esercito statunitense ha fornito ancora una volta informazioni sulla guerra in Iran su X.

Il breve riassunto degli attacchi, unito alla minaccia, è una dimostrazione di potenza. In tempo di guerra, anche i numeri sono importanti.

Mentre alcuni sono virtualmente sbandierati al pubblico, altri sono segreti ben custoditi: nessuno può dire con certezza quanto sia grande l'arsenale di armi delle singole parti in guerra, perché nessun militare divulga apertamente queste informazioni.

Ma il proseguimento della guerra in Iran dipende anche da questo.

USA: armi in luoghi che molti non conoscono

Da giorni negli Stati Uniti si discute su quanto a lungo la guerra possa continuare senza correre il rischio di esaurire le munizioni.

Il senatore democratico Mark Kelly, membro della commissione per i servizi armati, ha avvertito che gli Stati Uniti non dispongono di una «fornitura illimitata», come riportato dalla «CNN».

Il governo respinge tali preoccupazioni: gli Stati Uniti hanno «capacità più che sufficienti non solo per portare a termine con successo la missione di forza maggiore, ma anche per andare ben oltre», ha affermato la portavoce Karoline Leavitt.

L'addetta stampa della Casa Bianca Karoline Leavitt (foto d'archivio). sda

Ha parlato di depositi di armi in luoghi che molti non conoscono. Donald Trump ha annunciato che le aziende statunitensi del settore della difesa hanno accettato di aumentare in modo significativo la produzione di armi avanzate. Ma i dettagli restano poco chiari.

Anche prima dell'inizio della guerra aveva fatto notizia un presunto avvertimento sui rischi di un impegno contro l'Iran da parte del capo di Stato maggiore della Difesa americano, Dan Caine, rivolto a Trump, in cui si sarebbe fatto riferimento alla carenza di sistemi di armamento.

Caine avrebbe sottolineato le difficoltà di qualsiasi operazione militare di grande portata contro l'Iran, dato che le scorte di armi si sono ridotte a causa del sostegno a Israele nella guerra di Gaza e all'Ucraina nel conflitto contro la Russia, ha riferito il «Washington Post», citando alcune fonti interne.

Quanto dureranno le scorte dell'Iran?

Anche le scorte di missili balistici e droni da combattimento dell'Iran sono avvolte da una stretta segretezza. I media vicini alle Guardie Rivoluzionarie riportano soprattutto i presunti successi ottenuti nel conflitto.

Secondo l'agenzia di stampa «Fars», dall'inizio della guerra sono stati lanciati più di 500 missili balistici e da crociera e almeno 2'000 droni da combattimento.

Secondo le stime di un think tank conservatore statunitense, prima della guerra le forze armate iraniane disponevano di circa 2'000 missili balistici a medio raggio e di 6'000–8'000 missili a corto raggio. Secondo l'Istituto ebraico per gli affari di sicurezza nazionale, una parte significativa di questi è stata lanciata o distrutta.

Sabato l'istituto ha stimato che il numero di missili a medio raggio rimasti sia compreso tra 40 e 340, mentre circa il 75% delle rampe di lancio sarebbe stato distrutto.

Non è chiaro quanto questa stima sia accurata. Anche gli osservatori dell'Istituto statunitense per lo studio della guerra (ISW) ritengono probabile che molti sistemi siano stati distrutti, poiché il numero di attacchi missilistici iraniani è diminuito.

Gli Stati del Golfo potrebbero trovarsi di fronte a un delicato gioco di equilibri

D'altra parte l'Iran attacca anche con droni. Per quanto riguarda la difesa, in particolare gli Stati del Golfo devono sperare di non rimanere a corto di missili di difesa.

Delle centinaia di missili e droni diretti contro Emirati Arabi Uniti e Qatar, ad esempio, alcuni sono riusciti a passare, anche se la maggior parte è stata apparentemente abbattuta.

Se l'Iran continuerà a sferrare i suoi attacchi per un periodo prolungato, questi Paesi potrebbero dover decidere quali attacchi respingere prioritariamente, ad esempio quelli diretti contro aree abitate e altre infrastrutture civili oppure contro importanti impianti petroliferi e del gas.

Anche i dettagli sulla difesa aerea, come il numero di missili Patriot disponibili, sono un segreto ben custodito nel Golfo. Ma ci sono indicazioni che i Paesi arabi potrebbero presto avere bisogno di supporto esterno.

Il ministero della difesa britannico, ad esempio, ha annunciato che jet da combattimento britannici stanno contribuendo alla difesa aerea in Giordania, Iraq e Qatar.

Le scorte di munizioni sono una «questione chiave»

Naturalmente non esistono cifre esatte nemmeno per Israele, che attualmente sta combattendo di nuovo su diversi fronti, dopo due anni di guerra nella Striscia di Gaza.

Dopo l'inizio del conflitto, il ministero della difesa ha dato istruzioni alle principali aziende della difesa del Paese di accelerare la produzione di sistemi d'arma offensivi e difensivi.

L'esperto di Iran Danny Citrinowicz ritiene che la questione di chi esaurirà per primo le munizioni sia la «questione chiave» del conflitto.

E sottolinea che dal punto di vista di Israele le rampe di lancio in Iran sono molto più importanti del numero di missili, perché senza di queste nessun missile può essere lanciato.

Per Netanyahu, l'attacco all'Iran era inevitabile (foto d'archivio). Ohad Zwigenberg/AP/dpa

«È chiaro che hanno subito un danno considerevole in questo settore», spiega Citrinowicz, ricercatore presso il think tank Institute for National Security Studies (INSS) di Tel Aviv. «Ma non credo che si possa ridurre il numero a zero».

Citrinowicz ritiene possibile che gli iraniani si stiano preparando per una «seconda fase», alla quale potrebbero partecipare anche le milizie yemenite Houthi insieme agli Hezbollah libanesi.

Gli iraniani potrebbero contare sul fatto che «il numero dei nostri missili intercettori sarà così drammaticamente basso che ogni missile lanciato avrà un effetto», afferma l'esperto.

Secondo Citrinowicz, la leadership iraniana potrebbe quindi stare risparmiando missili, per essere in grado in un secondo momento di sopraffare i sistemi di difesa di Israele insieme agli Houthi.