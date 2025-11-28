S'è dimesso Andriy Jermak, l'uomo forte di Zelensky. Quanto è corrotto? Ecco cosa si sa su di lui

I giorni del braccio destro di Volodymyr Zelensky sono contati? Andriy Yermak (nel trio davanti) il 16 giugno 2024 sul Bürgenstock. Keystone

In Ucraina, il capo dell'ufficio presidenziale, Andrii Jermak, si è dimesso dopo che gli investigatori anticorruzione hanno perquisito il suo appartamento venerdì. Jermak ha firmato una lettera di dimissioni, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelenskyj in un videomessaggio.

Al Bürgenstock o al recente incontro con il segretario di Stato americano a Ginevra, Andriy Jermak è il capo negoziatore dell'Ucraina.

Come capo dell'ufficio del presidente, Jermak controlla anche l'accesso a Volodymyr Zelensky ed è considerato una sorta di vicepresidente.

Nell'ambito dell'ultimo scandalo sulla corruzione nel sistema politico ucraino, sono state mosse accuse anche al braccio destro del presidente che starebbe lavorando contro l'autorità anticorruzione (NABU).

Andriy Yermak si è fatto conoscere sulla scena internazionale con l'invasione russa: di professione avvocato e produttore cinematografico, è diventato il capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina dopo il 2019.

Oggi l'uomo forte di Zelensky si è dimesso dopo che è stato messo sotto indagine dall'agenzia nazionale anticorruzione (NABU) e la sua casa è stata perquisita.

Ecco quello che finora si sa su di lui.

Andriy Yermak è stato ovunque dallo scoppio della guerra.

Per esempio nella notte tra il 24 e il 25 febbraio 2022, la prima del conflitto, quando il presidente ucraino si è filmato per le strade di Kiev per inviare un messaggio. Quando Volodymyr Zelensky ha affermato «tutti sono qui. E rimarranno così», Jermak è dietro di lui.

Jermak non è il ministro degli esteri, ma quando le sanguinose operazioni belliche nel suo Paese sono state discusse alla Conferenza di alto livello sulla pace sul Bürgenstock, nel canton Nidvaldo, l'uomo forte si è recato in Svizzera ed è salito sul palco diplomatico.

Il 23 novembre 2025 è stato ancora una volta Jermak a recarsi a Ginevra per negoziare il piano di pace di Donald Trump con il segretario di Stato americano Marco Rubio.

Questo nonostante le crescenti critiche al confidente di Zelensky, un uomo che il «Time» ha classificato tra le 100 persone più influenti al mondo nel 2024.

Jermak è troppo potente? È corrotto? Chi è veramente? Ecco quello che sappiamo finora di lui.

L'infanzia e gli inizi

La madre di Jermak è russa: Maria Alexandrovna arriva nella capitale dell'allora Repubblica Socialista Sovietica Ucraina da San Pietroburgo come turista e incontra Borys Mykhailovlych di Kiev, che proviene da una famiglia ebrea, tramite conoscenze comuni: anche i parenti di Jermak hanno perso la vita nel massacro di Babyn Yar del 1941, quando sono stati uccisi più di 33'000 ebrei.

La coppia si è sposata nel 1971 e Andriy è nato il 21 novembre. Suo fratello Denis è nato otto anni dopo. Dopo la scuola ha studiato legge a Kiev, entrando nel frattempo in uno studio legale e laureandosi nel 1995.

Nel 1997 si è messo in proprio come avvocato, scrive «Ukrajinska Pravda».

Grazie alla sua professione è entrato in contatto con la politica negli anni Duemila, ha fondato l'associazione degli imprenditori della città di Kiev e nel 2011 ne è diventato presidente.

È stato anche l'anno in cui ha incontrato un produttore dell'emittente ucraina Inter, un certo Volodymyr Zelensky.

Da produttore cinematografico a politico

Nel 2012 Jermak ha fondato il Garnet International Media Group ed è diventato produttore di film come «The Line». Dal 2016 avrebbe anche incassato sovvenzioni cinematografiche dallo Stato, scrive «Ukrajinska Pravda».

Jermak ha dovuto attendere fino al 2019 per essere pienamente coinvolto in politica: è stato allora che Zelensky ha iniziato la sua campagna elettorale.

Dopo la sua vittoria, Jermak è diventato inizialmente un consigliere del nuovo presidente, ma ha anche assunto rapidamente missioni di politica estera.

Nel settembre 2019 ha sorpreso il pubblico con la notizia di aver negoziato segretamente con il Cremlino e di aver ottenuto il rilascio di prigionieri ucraini.

Yermak nel settembre 2019 nel villaggio di Velyki Komyaty. Keystone

Jermak diventa così il capo negoziatore di Zelensky con Mosca, rappresenta Kiev al Formato Normandia e intrattiene colloqui con gli americani Kurt Volke e Rudy Giuliani, che portano all'Ucrainagate.

Ma il politico è attivo anche all'interno del Paese: secondo l'«Ukrajinska Pravda», posiziona amici nelle alte cariche del partito del presidente ucraino come «servitori del popolo».

Una sorta di «vicepresidente dell'Ucraina»

Zelensky è molto soddisfatto del suo consigliere: nel febbraio 2020 lo ha nominato capo dell'ufficio del presidente e membro del consiglio di sicurezza e difesa nazionale. Per «Ukrajinska Pravda», Jermak non è solo il «ministro ombra degli affari esteri», ma «essenzialmente il vicepresidente dell'Ucraina».

Il nativo di Kiev ha avuto il vantaggio di poter sempre scegliere i compiti da assumere. Come capo di gabinetto coordina i lavori a nome del presidente e allo stesso tempo controlla chi ha accesso al capo di Stato.

Yermak stringe la mano all'allora presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Kiev il 20 febbraio 2023. Keystone

Quando è scoppiata la guerra nel febbraio 2022, Jermak ha sostenuto Zelensky, ma la sua immagine positiva ha cominciato a incrinarsi. «Mentre faceva il lavoro sporco per Zelensky, le macchinazioni del cardinale verde sono state offuscate da controversie che hanno coinvolto accuse di corruzione contro suo fratello e il suo vice».

Come scriveva «Politico» nel 2023, il soprannome cardinale verde deriva dal fatto che Jermak si è fatto fotografare spesso indossando la tenuta verde militare.

«Dobbiamo negoziare con lui, è l'uomo di Zelensky»

Nel 2024 il «Time» lo ha nominato una delle 100 persone più influenti. «Andriy Jermak non solo serve un leader determinato, ma ha anche dimostrato di esserlo», si legge nella motivazione.

Dicembre 2023: Zelenksy e Yermak ricevono un aggiornamento sulla battaglia per Avdiivka. La città cade nel febbraio 2024. Keyxstone

Jermak è la chiave per arrivare al presidente, che piaccia o no. «Dobbiamo negoziare con lui, è l'uomo di Zelensky», dice un alto funzionario europeo al «Kyiv Independent». «Non abbiamo altra scelta».

Il capo gabinetto non gode di una buona reputazione nemmeno tra alcuni diplomatici statunitensi.

Questo sorprende sia gli esperti che la popolazione: Jermak ha iniziato a combattere le autorità che dovrebbero porre fine alla corruzione. E questo proprio mentre il più grande caso di corruzione nell'industria della difesa sta scuotendo l'Ucraina.

E sembrerebbe che Timur Mindich, un confidente di Zelensky, ne sia la mente.

La cerchia ristretta è sempre un problema

Jermak doveva esserne a conoscenza, secondo il capo del centro d'azione anticorruzione: «È così influente e conosce così tante questioni nel Paese che è impossibile che un programma di corruzione su larga scala funzioni senza la sua conoscenza e comprensione approfondita», afferma Daria Kaleniuk.

«La cerchia ristretta è sempre un problema per quasi tutti i presidenti ucraini», sottolinea l'analista Volodymyr Fesenko sul «Kyiv Independent».

«Per Zelensky si tratta di amici. Persone che conosceva e di cui si fidava. Ma la vita lo ha punito alcune volte, soprattutto ora con Mindich, e ha dimostrato che l'eccessiva fiducia negli amici può finire male».

«Per dimostrare che il presidente non fa parte del piano e non è corrotto, deve sbarazzarsi di tutti questi amici corrotti della cerchia ristretta. È così semplice», aggiunge. «Compreso Jermak».

Mindich, che è stato avvertito ed è fuggito all'estero prima del suo arresto, è amico di Yermak, scrive il «Kyiv Independent».

Il piano di pace di Trump ha salvato Jermak per ora?

Anche intorno a Jermak girano da anni voci di corruzione. Alcuni dei suoi amici sono diventati ricchi. Il presidente è grato che il suo consigliere gli copra le spalle negli affari quotidiani.

«Tutto è controllato dall'ufficio del presidente», lamenta il politico dell'opposizione Volodymyr Ariev. «È l'ufficio presidenziale a decidere tutto, non il parlamento o il gabinetto».

Jermak non gode di alcun sostegno popolare: solo il 17,5% si fida di lui, secondo un sondaggio condotto dal centro Razumkov a marzo. Molti sono anche sospettosi del suo lungo braccio nell'apparato di sicurezza.

«Ukrajinska Pravda» riporta che Yermak avrebbe dato loro istruzioni per screditare il capo del dipartimento anticorruzione.

Zelensky ha avviato le prime indagini interne contro Jermak, ma grazie al piano di pace di Trump, il capo negoziatore sembrava davvero necessario.

Ma non ü stato sufficiente per salvarlo. Venerdì pomeriggio, dopo che in mattinata la sua casa era stata perquisita dagli inquirenti dell'anticorruzione, si è dimesso.

Un tassello problematico in più per il presidente Zelensky in un momento difficile della guerra, di cui non si vede una soluzione pacifica tanto vicina.