Sette agenti feritiQuasi 300 persone fermate a Parigi per gli scontri durante la festa Champions
SDA
31.5.2026 - 08:31
Il ministro dell'Interno francese Laurent Nunez ha indicato che sono 416 le fermate nel Paese dopo gli scontri tra tifosi e polizia scoppiati durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, di cui 283 nella regione di Parigi.
Keystone-SDA
31.05.2026, 08:31
31.05.2026, 08:50
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Sette agenti sono rimasti feriti. Nunez che ha denunciato eccessi «assolutamente inaccettabili».
Scontri si sono avuti in particolare vicino a Porte de Saint-Cloud, nei pressi dello stadio Parco dei principi.
Sono stati lanciati petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni.