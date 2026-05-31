Scontri in Francia tra tifosi e polizia durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League: 416 le persone fermate nel Paese Keystone

Il ministro dell'Interno francese Laurent Nunez ha indicato che sono 416 le fermate nel Paese dopo gli scontri tra tifosi e polizia scoppiati durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, di cui 283 nella regione di Parigi.

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Sette agenti sono rimasti feriti. Nunez che ha denunciato eccessi «assolutamente inaccettabili».

Scontri si sono avuti in particolare vicino a Porte de Saint-Cloud, nei pressi dello stadio Parco dei principi.

Sono stati lanciati petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni.