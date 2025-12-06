  1. Clienti privati
Medio Oriente Quattro palestinesi sarebbero stati uccisi in raid israeliani

SDA

6.12.2025 - 13:29

Soldato israeliano a Gaza
Soldato israeliano a Gaza
Keystone

Quattro palestinesi sono rimasti uccisi da stamattina nei raid aerei israeliani nella Striscia di Gaza.

Keystone-SDA

06.12.2025, 13:29

06.12.2025, 13:30

Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, precisando che uno di loro è morto nella zona di Jabalia, a nord di Gaza, un altro a Beit Lahia, sempre nel nord della Striscia.

Secondo la Wafa, inoltre, l'esercito israeliano «continua a demolire edifici nella città di Rafah, mentre proseguono i bombardamenti di artiglieria in diverse zone di Gaza City e Khan Yunis, nella Striscia meridionale.

