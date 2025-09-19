  1. Clienti privati
Medio Oriente «Quattro palestinesi, tra cui 2 bambini, uccisi dall'alba a Gaza»

SDA

19.9.2025 - 09:05

Un bombardamento israeliano a Khan Younis, nella Striscia di Gaza. (foto dell'11 settembre 2025)
Un bombardamento israeliano a Khan Younis, nella Striscia di Gaza. (foto dell'11 settembre 2025)
Keystone

Almeno quattro palestinesi, tra cui due bambini, sono stati uccisi e diversi sono rimasti feriti in attacchi delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza dall'alba di oggi secondo l'agenzia palestinese Wafa, che cita fonti mediche.

Keystone-SDA

19.09.2025, 09:05

19.09.2025, 09:08

Due bambini sono rimasti uccisi in un attacco aereo israeliano che ha colpito una tenda di famiglie sfollate a ovest di Khan Younis, nel sud di Gaza. Nella Striscia centrale, un uomo è stato ucciso e altri sono rimasti feriti quando aerei israeliani hanno bombardato i pressi della vecchia Moschea a Deir al-Balah. Un altro civile è stato ucciso in un attacco con droni a ovest del campo di Nuseirat.

