Ci siamo. Il conto alla rovescia per lo storico incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin è agli sgoccioli. Il vertice di Ferragosto in Alaska ha al centro l'Ucraina, ma il leader del Cremlino vuole usarlo come occasione per rilanciare i rapporti con gli Stati Uniti.

I membri dei media attendono fuori dalla Joint Base Elmendorf-Richardson ad Anchorage, in Alaska, giovedì 14 agosto 2025, in vista dell'incontro tra il presidente Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

L'agenda indicata dalla Russia, che include la cooperazione e le armi, è ben più ampia infatti di quella «scarna» americana che ha un unico punto all'ordine del giorno: la fine del conflitto in Ucraina.

L'ORA X

Il confronto fra Donald Trump e Vladimir Putin ad Anchorage, nella base militare Elmendorf-Richardson, avrà inizio alla 21.30 ora svizzera.

Si calcola – se tutto andrà bene – che l'intero svolgimento dell'incontro possa andare avanti per almeno tre-quattro ore, quando in Europa sarà notte fonda. Ma nelle principali cancellerie del Vecchio Continente in pochi dormiranno.

Ad Helsinki nel 2018 il bilaterale tra i due leader durò quasi due ore.

LE DELEGAZIONI

Putin sarà accompagnato da tre ministri e alcuni fedelissimi funzionari: insieme al consigliere del Cremlino Yuri Ushakov, saranno presenti il consigliere per gli investimenti stranieri Kirill Dmitriev e i ministri degli Esteri Sergei Lavrov, della Difesa Andrej Belousov e delle finanze Anton Siluanov.

Nella delegazione di Trump ci saranno tra gli altri il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato speciale Steve Witkoff.

IL PROGRAMMA

Il vertice si aprirà con un faccia a faccia fra i due leader a porte chiuse: soli in una stanza ad eccezione della presenza degli interpreti, come accaduto a Helsinki.

Il bilaterale sarà seguito da un pranzo di lavoro e da scambi tra le due delegazioni.

Al termine una conferenza stampa che dovrebbe essere congiunta, a meno che il dialogo non si complichi.

L'AGENDA

L'obiettivo di Trump è raggiungere la pace fra Russia e Ucraina, compiendo un ulteriore passo verso quel premio Nobel per la Pace al quale aspira.

L'agenda americana ha come priorità proprio Kiev, mentre quella russa è ben più ampia.

Il Cremlino punta infatti a lanciare un «reset» delle relazioni con gli Stati Uniti, inclusa una possibile cooperazione bilaterale commerciale ed economica.

Lo zar auspica che la Russia e Stati Uniti possano iniziare a lavorare a un nuovo trattato sul controllo degli armamenti strategici dopo il vertice in l'Alaska.

Al momento è in vigore solo un accordo fra i due Paesi, il New Start, destinato a scadere in febbraio 2026.