Questo è il nutrito e influente clan famigliare di Donald Trump

Il presidente eletto Donald J. Trump (al centro), con la moglie Melania Trump (quinta da destra), il candidato repubblicano alla vicepresidenza JD Vance (terzo da destra) e altri membri della famiglia Trump si trovano sul palco al termine della Convention nazionale repubblicana a Milwaukee, il 19 luglio 2024. KEYSTONE

Quando Donald Trump tornerà alla Casa Bianca a gennaio, i suoi figli probabilmente non avranno incarichi ufficiali di consulenza. Ma dietro le quinte, la sua famiglia continua a esercitare una grande influenza.

Hai fretta? blue News riassume per te Durante il secondo mandato di Trump, i membri della famiglia non avranno incarichi ufficiali alla Casa Bianca.

Tuttavia, il clan familiare eserciterà un'influenza politica. Mostra di più

Durante il suo primo mandato come presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è stato criticato per aver elevato i membri della sua famiglia a posizioni politiche. La figlia Ivanka e il genero Jared Kushner hanno avuto una notevole influenza alla Casa Bianca con ruoli ufficiali di consulenza.

Il 20 gennaio il repubblicano tornerà al centro della scena, questa volta senza la presenza della famiglia nelle immediate vicinanze. Il clan Trump non sarà però invisibile. Chi fa cosa - e dove? Una panoramica.

La moglie

La terza moglie di Trump, Melania, tornerà a ricoprire il ruolo di First Lady. Durante la campagna elettorale, la 54enne si è fatta notare soprattutto per la sua assenza.

Durante il primo mandato di Trump, la moglie è spesso balzata agli onori della cronaca per le sue bizzarre decorazioni natalizie o per l'abbigliamento inappropriato. Questa volta, l'ex modella potrebbe diventare una First Lady part-time. Secondo i media, è improbabile che torni a vivere alla Casa Bianca a gennaio.

Melania ha partecipato raramente agli eventi della campagna elettorale durante la rinnovata candidatura di Donald Trump. KEYSTONE/AP Photo/Alex Brandon

I figli

Trump ha cinque figli da tre matrimoni: Don Jr, Ivanka ed Eric - la loro madre Ivana è morta nel luglio 2022. Tiffany - sua madre è Marla Maples, e Barron - il figlio che condivide con Melania.

Don Jr (46 anni): Il figlio maggiore di Trump ha avuto un ruolo particolarmente importante nella campagna elettorale, facendo apparizioni davanti ai sostenitori, rilasciando interviste e si dice che abbia avuto una grande influenza anche dietro le quinte.

Sembra abbia spinto affinché il padre scegliesse il senatore J.D. Vance come compagno di corsa. Alla convention del Partito Repubblicano a Milwaukee, si è visto chiaramente quanto i due uomini vadano d'accordo. Tuttavia, a Don Jr. non è stata ancora offerta una posizione nel nuovo governo, ma sarebbe stato assunto da una società di venture capital. Tuttavia, si può presumere che continuerà a tirare i fili in secondo piano.

Ivanka (42 anni): durante il primo mandato del padre, Ivanka ha lavorato come sua consulente ed era considerata la Prima Figlia. Ora vive a Miami con il marito Jared Kushner e i figli e dice di volersi concentrare sulla famiglia. Non ha avuto alcun ruolo nella campagna elettorale e solo raramente è apparsa al fianco del padre.

Ivanka Trump e il figlio Theo accompagnano la cantante Gloria Estefan alla cerimonia di sorteggio della Coppa del Mondo di calcio per club 2025 a Miami il 5 dicembre 2024. KEYSTONE

Eric (40 anni): a differenza di Ivanka, Eric ha partecipato attivamente alla campagna elettorale del padre. Ha un ruolo di primo piano nella Trump Organisation. Tuttavia, non sembra che possa uscire dall'ombra del fratello maggiore.

Tiffany (30 anni): Tiffany è la figlia del secondo matrimonio del presidente eletto con Marla Maples. Ha partecipato occasionalmente alla campagna elettorale, ma si è in gran parte ritirata dagli occhi del pubblico. Laureata in legge, è attualmente in attesa del suo primo figlio e in passato ha provato a cantare e a fare la modella.

Barron (18 anni): il figlio minore studia alla New York University e non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, si dice che abbia consigliato il padre dietro le quinte durante la campagna elettorale.

Secondo quanto riportato, avrebbe suggerito formati online per le apparizioni, al fine di raggiungere meglio i giovani. La madre, Melania, sarebbe fortemente coinvolta nell'educazione e nella pianificazione del suo futuro.

La coppia sposata

Lara Trump (41 anni): la moglie di Eric è una figura importante del Partito Repubblicano. A marzo è stata eletta co-presidente della leadership del partito dopo la nomina del suocero, ruolo in cui è stata fortemente coinvolta nella strategia della campagna. Si ipotizza che sia stata presa in considerazione come possibile successore di Marco Rubio al Senato della Florida - Rubio è destinato a diventare il nuovo Segretario di Stato.

Da sinistra: Michael Boulos e sua moglie Tiffany Trump, Kimberly Guilfoyle, Donald Trump Jr, Kai Madison Trump e Donald Trump III durante una festa per le elezioni al Palm Beach Convention Center, il 6 novembre 2024. Evan Vucci)/KEYSTONE

Jared Kushner (43 anni): il marito di Ivanka è stato il principale consigliere di Donald per il Medio Oriente durante il suo primo mandato. Questa volta non assumerà un ruolo attivo alla Casa Bianca e intende concentrarsi sulla sua attività immobiliare.

Tuttavia è ancora considerato una voce influente nell'orecchio del presidente. Durante il periodo in cui è stato consigliere, ha costruito relazioni con i responsabili delle decisioni in Medio Oriente che potrebbero essere importanti per il suocero.

I critici sottolineano i notevoli interessi finanziari dell'uomo d'affari nella regione. A febbraio, l'imprenditore ha descritto la zona costiera della Striscia di Gaza come «molto preziosa» e ha suggerito di reinsediare temporaneamente i civili palestinesi per «ripulire» l'area.

Kimberly Guilfoyle (55 anni): la fidanzata di Don Jr. è una figura di spicco della destra americana ed è stata attiva nella campagna elettorale. Tuttavia, non ha una posizione ufficiale.

Michael Boulos (27 anni): il marito di Tiffany è un imprenditore di famiglia benestante. La coppia si è sposata nel 2022 nella tenuta privata di Trump, Mar-a-Lago, in Florida, e compare raramente in politica.

I suoceri

Massad Boulos (64 anni): Il suocero di Tiffany fornirà consulenza a Trump su questioni relative al Medio Oriente e alla regione araba. L'uomo è nato in Libano. Il presidente eletto lo elogia come un uomo d'affari «molto rispettato» con una vasta esperienza internazionale e un «sostenitore di lunga data dei valori repubblicani e conservatori».

Charles Kushner (69 anni): il padre di Jared è destinato a diventare ambasciatore degli Stati Uniti in Francia. L'imprenditore immobiliare è stato condannato in passato a due anni di carcere per evasione fiscale, tra le altre cose - Trump lo ha graziato. Il 69enne aveva già scontato la sua pena, ma la sua fedina penale è stata cancellata dalla grazia presidenziale.

La nipote

Tra i dieci nipoti di Trump spicca la figlia maggiore di Don Jr., Kai. Su TikTok, Instagram e simili offre al giovane pubblico spaccati della sua vita, soprattutto mentre gioca a golf. La diciassettenne ha fatto la sua prima apparizione pubblica importante alla conferenza del Partito Repubblicano in estate. Si è presentata come un'orgogliosa rappresentante del clan.

Un commento del padre a margine dell'evento ha fatto discutere: ha definito la figlia «sexy» in un video sui social. Questo è stato subito paragonato ai precedenti commenti di nonno Donald, che una volta aveva detto di Ivanka: «Se non fosse mia figlia, potrei uscire con lei».

La nipote

Mentre la maggior parte della famiglia gli è fedele, sua nipote Mary (59 anni) è un'eccezione. È considerata una delle sue critiche più aspre e ha ripetutamente messo in guardia gli americani da una seconda presidenza dello zio. Oltre alle frequenti apparizioni in pubblico è autrice di diversi libri e per un periodo ha avuto anche un suo podcast («The Mary Trump Show»).