  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Ecco la telefonata di Trump con i parenti degli ostaggi di Hamas: «Torneranno tutti»

Samuel Walder

9.10.2025

Una sola telefonata cambia tutto: con l'annuncio dell'imminente rilascio degli ostaggi di Hamas, Donald Trump scatena una tempesta di sollievo, e dà una nuova svolta al conflitto mediorientale.

Alcuni dei parenti degli ostaggi prigionieri di Hamas.
Alcuni dei parenti degli ostaggi prigionieri di Hamas.
Reuters

Samuel Walder

09.10.2025, 07:34

09.10.2025, 09:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato personalmente il rilascio di tutti gli ostaggi di Hamas previsto per lunedì, suscitando grande emozione tra i loro parenti.
  • La liberazione fa parte della prima fase di un nuovo piano di pace mediato da Trump tra Israele e Hamas.
  • Il piano prevede un cessate il fuoco immediato e fa sperare in una possibile soluzione di pace dopo anni di violenza.
Mostra di più

È un momento che nessuno in sala dimenticherà mai. Lacrime, abbracci, sollievo sconfinato: tutto scatenato da un'unica telefonata. Ed è arrivata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in persona.

«Gli ostaggi torneranno tutti, torneranno tutti lunedì!». Con queste parole, Trump ha lanciato la notizia bomba.

All'altro capo del filo: i parenti degli ostaggi di Hamas, trattenuti dall'organizzazione terroristica dopo l'attacco del 7 ottobre 2023.

Il messaggio? I loro cari saranno presto liberi. La notizia è stata riportata dai media di tutto il mondo, tra cui «Focus».

Medio Oriente. Trump: «Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo sulla prima fase per la pace a Gaza»

Medio OrienteTrump: «Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo sulla prima fase per la pace a Gaza»

Una svolta emotiva

Il messaggio ha scatenato un'ondata di emozioni. Le lacrime scorrono nella stanza, le persone cadono l'una nelle braccia dell'altra, singhiozzando.

Quello che sembra un film per la TV è un'amara realtà e, per molte famiglie, finalmente un barlume di speranza dopo mesi di paura e incertezza.

La chiamata è arrivata tramite il cellulare del Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick, che si trovava a Washington insieme ai sopravvissuti al massacro e ai parenti dei rapiti. Molti degli ostaggi ancora detenuti hanno la cittadinanza statunitense e le loro famiglie hanno lottato instancabilmente per trovare una soluzione.

In precedenza, Israele e Hamas avevano sorprendentemente concordato la prima fase di un nuovo piano di pace, mediato da Trump, che prevede un cessate il fuoco immediato e un accordo per il rilascio degli ostaggi.

Potrebbe essere questo il primo passo serio verso la pace?

I più letti

Olly: «La mia è una bella storia, ma l'hanno sporcata»
Per il Poli di Zurigo la A2-A13 e l'ampliamento dell'A2 a sud di Lugano sono una priorità
La vendita delle classiche Sugus è crollata a picco, ecco cosa c'è dietro
Shock nell'IA: modelli pronti a ricattare o a uccidere se minacciati di essere disattivati
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. Trump: «Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo sulla prima fase per la pace a Gaza»

Medio OrienteTrump: «Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo sulla prima fase per la pace a Gaza»

Stati Uniti. Trump: «Forse andrò in Medio Oriente domenica»

Stati UnitiTrump: «Forse andrò in Medio Oriente domenica»

Medio Oriente. Israele e Hamas vicini all'accordo, ma è veto di Netanyahu sui Barghouti

Medio OrienteIsraele e Hamas vicini all'accordo, ma è veto di Netanyahu sui Barghouti

Altre notizie

Unione europea. L'Eurocamera boccia le due sfiducie contro von der Leyen

Unione europeaL'Eurocamera boccia le due sfiducie contro von der Leyen

Medio Oriente. Israele: «Il cessate di fuoco solo dopo la ratifica del governo»

Medio OrienteIsraele: «Il cessate di fuoco solo dopo la ratifica del governo»

Medio Oriente. L'esercito israeliano: «Avviati i preparativi per il ritiro parziale a Gaza»

Medio OrienteL'esercito israeliano: «Avviati i preparativi per il ritiro parziale a Gaza»