Una sola telefonata cambia tutto: con l'annuncio dell'imminente rilascio degli ostaggi di Hamas, Donald Trump scatena una tempesta di sollievo, e dà una nuova svolta al conflitto mediorientale.

Alcuni dei parenti degli ostaggi prigionieri di Hamas. Reuters

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato personalmente il rilascio di tutti gli ostaggi di Hamas previsto per lunedì, suscitando grande emozione tra i loro parenti.

La liberazione fa parte della prima fase di un nuovo piano di pace mediato da Trump tra Israele e Hamas.

Il piano prevede un cessate il fuoco immediato e fa sperare in una possibile soluzione di pace dopo anni di violenza. Mostra di più

È un momento che nessuno in sala dimenticherà mai. Lacrime, abbracci, sollievo sconfinato: tutto scatenato da un'unica telefonata. Ed è arrivata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in persona.

«Gli ostaggi torneranno tutti, torneranno tutti lunedì!». Con queste parole, Trump ha lanciato la notizia bomba.

All'altro capo del filo: i parenti degli ostaggi di Hamas, trattenuti dall'organizzazione terroristica dopo l'attacco del 7 ottobre 2023.

Il messaggio? I loro cari saranno presto liberi. La notizia è stata riportata dai media di tutto il mondo, tra cui «Focus».

Una svolta emotiva

Il messaggio ha scatenato un'ondata di emozioni. Le lacrime scorrono nella stanza, le persone cadono l'una nelle braccia dell'altra, singhiozzando.

Quello che sembra un film per la TV è un'amara realtà e, per molte famiglie, finalmente un barlume di speranza dopo mesi di paura e incertezza.

La chiamata è arrivata tramite il cellulare del Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick, che si trovava a Washington insieme ai sopravvissuti al massacro e ai parenti dei rapiti. Molti degli ostaggi ancora detenuti hanno la cittadinanza statunitense e le loro famiglie hanno lottato instancabilmente per trovare una soluzione.

In precedenza, Israele e Hamas avevano sorprendentemente concordato la prima fase di un nuovo piano di pace, mediato da Trump, che prevede un cessate il fuoco immediato e un accordo per il rilascio degli ostaggi.

Potrebbe essere questo il primo passo serio verso la pace?