Medio Oriente Rafah riapre lunedì ai palestinesi che vogliono tornare a Gaza

SDA

18.10.2025 - 17:28

Un carico di aiuti umanitari fermo al valico di Rafah. (Foto archivio)
Un carico di aiuti umanitari fermo al valico di Rafah. (Foto archivio)
Keystone

Il valico di Rafah, tra Gaza e l'Egitto, riaprirà lunedì per i palestinesi che intendono rientrare nella Striscia. Lo ha annunciato l'ambasciata di Palestina al Cairo sui social.

Keystone-SDA

18.10.2025, 17:28

18.10.2025, 17:36

Il passaggio, controllato da Israele, resta invece chiuso ancora agli aiuti umanitari. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Sa'ar ha detto nei giorni scorsi che il valico sarebbe stato riaperto «forse domenica».

L'accordo tra Hamas e Israele prevede infatti che tutti i valichi di Gaza siano aperti per far arrivare gli aiuti umanitari alla popolazione stremata, ma lo Stato ebraico accusa la fazione islamica di violare l'intesa per non aver ancora consegnato tutti i corpi degli ostaggi uccisi.

