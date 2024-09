Israele torna a colpire in Siria. Dopo l'attacco dello scorso aprile al consolato iraniano a Damasco che aveva provocato una risposta senza precedenti di Teheran con droni e missili contro lo Stato ebraico, stavolta i jet dell'Idf hanno colpito nella notte tra domenica e lunedì diversi siti militari nella zona di Masyaf, nella provincia centro-occidentale di Hama, causando decine di vittime e suscitando nuovamente l'ira dell'Iran.

Nell'immagine illustrativa un fotogramma tratto da un video divulgato dalle Forze di difesa israeliane (IDF) l'11 maggio 2018 mostra un presunto lanciamissili siriano preso di mira da un attacco aereo israeliano, in una località non rivelata della Siria, 10 maggio 2018 KEYSTONE

SDA

Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, almeno 26 persone sono rimaste uccise nei raid che avrebbero preso di mira, con 14 missili, anche un centro di ricerca che sviluppa armi iraniane, in particolare «droni e missili di precisione».

Tra le vittime identificate, ha aggiunto l'Ong con sede a Londra, ci sono 11 miliziani siriani filo-iraniani, 2 combattenti degli Hezbollah libanesi, 4 militari governativi e almeno 5 civili.

I feriti sono almeno 32. Si tratta di «uno dei raid più violenti» condotti da Israele in Siria, ha commentato il direttore Rami Abdel Rahman.

Israele non conferma, ma non nega

L'esercito israeliano, come di consueto, non ha confermato gli attacchi in territorio siriano, mentre Damasco – che ha denunciato la morte di «18 martiri» – ha rivendicato, attraverso l'agenzia ufficiale Sana, di aver «abbattuto alcuni missili» del «nemico israeliano».

Il ministero degli Esteri siriano ha inoltre accusato Israele di «provocare un'ulteriore escalation nelle regione».

L'ira dell'Iran

Ma è soprattutto Teheran ad alzare i toni nel condannare l'attacco definendolo un atto «criminale» e respingendo le ricostruzioni secondo cui sarebbe stato colpito un sito di produzioni di armi iraniane.

«L'affermazione è completamente priva di fondamento», ha sottolineato il portavoce del ministero degli Esteri, Nasser Kanani, costretto nelle stesse ore a smentire anche le affermazioni dell'Ue secondo cui la Repubblica islamica sta fornendo missili anche alla Russia per la guerra contro l'Ucraina.

«I sostenitori del regime israeliano dovrebbero smettere di armare i sionisti», ha aggiunto il portavoce invitando le Nazioni Unite a «prendere misure più serie contro i crimini barbari del regime sionista».

Rifiutando di firmare un accordo per il cessate il fuoco a Gaza, ha quindi proseguito, Israele «sta aprendo le porte dell'inferno».

Israele colpisce Hezbollah in Libano

Lo Stato ebraico ha tuttavia già messo in guardia più volte l'Iran dall'espandersi in Siria e dal continuare ad armare e sostenere i suoi nemici diretti come gli Hezbollah libanesi contro i quali l'Idf ha pronto un «piano operativo».

Dal 7 ottobre di un anno fa, infatti, si sono moltiplicati gli scontri al confine nord di Israele con il lancio di razzi da una parte e raid aerei dall'altra.

Caccia ed elicotteri israeliani hanno attaccato anche la scorsa notte strutture militari di Hezbollah nel sud del Libano, ha annunciato l'Idf. I miliziani filoiraniani hanno risposto lanciando droni e colpendo un edificio residenziale nella città costiera di Nahariya, senza provocare vittime.

«L'esercito israeliano opera con forza nel nord ed è a un alto livello di prontezza, con piani operativi già fatti per qualsiasi missione necessaria», ha avvertito il capo di stato maggiore, il generale Herzi Halevi, definendo l'attacco a Nahariya «un incidente grave».

Netanyahu: «Sto facendo il possibile per vincere la guerra»

Ma mentre l'esercito si dichiara pronto per il fronte nord, cresce ancora in Israele la richiesta al governo di Benyamin Netanyahu di raggiungere un accordo con Hamas per una tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani ancora nella Striscia.

L'ex ministro Benny Gantz, dimessosi lo scorso giugno dal governo di emergenza nato dopo il 7 ottobre in dissenso con il premier, ha avvertito: «Senza un accordo con Hamas per un cessate il fuoco a Gaza, una guerra con Hezbollah è imminente».

«Ascolto il grido delle famiglie degli ostaggi che hanno perso ciò che avevano di più caro. E sto facendo tutto il possibile per riportare a casa gli ostaggi e vincere la guerra», ha poi dichiarato Netanyahu, dopo un colloquio teso con Elhanan Danino, padre di uno dei sei ostaggi giustiziati nei giorni scorsi da Hamas.

