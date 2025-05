Un raid israeliano ha colpito nella notte una scuola nella zona di Gaza City provocando numerosi morti e feriti Keystone

Almeno 25 morti: è il bilancio di un raid aereo israeliano compito la notte scorsa su una scuola che ospitava sfollati palestinesi nella città di Gaza. Lo riporta Al Jazeera.

Keystone-SDA SDA

Precedentemente la protezione civile palestinese aveva parlato di almeno 20 morti e oltre 60 persone ferite nel bombardamento, indicando che la scuola colpita era l'istituto 'Fahmi Aljarjaoui', nel quartiere di Aldaraj.

L'esercito israeliano (Idf) ha reso noto che «terroristi di alto livello» si trovano nella scuola di Gaza presa di mira all'alba di oggi in un attacco.

«'Idf e l'Isa (Shin Bet, ndr) hanno colpito terroristi di alto livello che operavano all'interno di un centro di comando e controllo di Hamas e della Jihad Islamica, situato in un'area che in precedenza ospitava la scuola 'Faami Aljerjawi' nella zona di Gaza City – si legge in un comunicato pubblicato su Telegram -.

Il centro di comando e controllo è stato utilizzato dai terroristi per pianificare e raccogliere informazioni al fine di eseguire attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe dell'Idf».