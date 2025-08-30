  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Raid russi su diverse regioni ucraine: un morto a Zaporizhzhia

SDA

30.8.2025 - 08:03

Altra notte di attacchi missilistici e con droni da parte della Russia contro diverse regioni ucraine (foto d'archivio)
Altra notte di attacchi missilistici e con droni da parte della Russia contro diverse regioni ucraine (foto d'archivio)
Keystone

La Russia ha lanciato un attacco missilistico e con droni contro diverse regioni ucraine stanotte, secondo quanto riportato dall'Aeronautica militare di Kiev e rilanciato dai media ucraini. A Zaporizhzhia si registra un morto.

Keystone-SDA

30.08.2025, 08:03

30.08.2025, 09:19

Funzionari locali hanno riferito di aver udito esplosioni in diverse città del Paese tra cui Zaporizhzhia, Chernihiv, Lutsk, and Cherkasy. Poco prima le autorità del Dnipropetrovsk avevano parlato di raid su Dnipro e Pavlograd.

Una persona è morta e 16 sono rimaste ferite a Zaporizhzhia, rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov, specificando che tra i feriti ci sono anche due bambini. L'allarme antiaereo è scattato in quasi tutte le regioni dell'Ucraina.

