La Russia ha lanciato un attacco missilistico e con droni contro diverse regioni ucraine stanotte, secondo quanto riportato dall'Aeronautica militare di Kiev e rilanciato dai media ucraini. A Zaporizhzhia si registra un morto.

Funzionari locali hanno riferito di aver udito esplosioni in diverse città del Paese tra cui Zaporizhzhia, Chernihiv, Lutsk, and Cherkasy. Poco prima le autorità del Dnipropetrovsk avevano parlato di raid su Dnipro e Pavlograd.

Una persona è morta e 16 sono rimaste ferite a Zaporizhzhia, rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov, specificando che tra i feriti ci sono anche due bambini. L'allarme antiaereo è scattato in quasi tutte le regioni dell'Ucraina.