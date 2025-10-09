  1. Clienti privati
Conflitti Raid russi sulla regione ucraina di Sumy, «almeno 3 morti»

SDA

9.10.2025 - 07:04

Edificio distrutto da un attacco russo in Ucraina
Keystone

Almeno tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in «massicci» attacchi con droni e bombe guidate iniziati ieri sera sulla regione ucraina di Sumy. Lo rende noto il governatore Oleh Hryhorov, citato dai media di Kiev.

Keystone-SDA

09.10.2025, 07:04

09.10.2025, 07:53

Una serie di «massicci attacchi nemici» ha preso di mira le comunità rurali della regione causando vittime e distruggendo infrastrutture civili, ha spiegato Hryhorov. Le bombe hanno colpito le comunità di Stepanivka, Mykolaivka, Velyka Pysarivka, Bilopillia, Komyshanka e Sumy.

Le vittime sono tre uomini di 40, 65 e 66 anni. Il volume di droni nemici – spiegano le autorità locali – ha sopraffatto le unità di difesa aerea ucraine, che non sono state in grado di intercettarli tutti. Un'allerta aerea è ancora attiva nella regione.

