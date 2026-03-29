La contraerea israeliana intercetta un missile iraniano sopra la città di Beer Sheva. KEYSTONE

Continuano gli attacchi incrociati tra Usa-Israele e Teheran, che mette nel mirino anche obiettivi civili come le università americane nel Golfo in risposta ad analoghi attacchi a atenei iraniani. Raid missilistici statunitensi e israeliani hanno colpito la città portuale iraniana di Bandar Pol, vicina allo stretto di Hormuz, uccidendo cinque persone e ferendone quattro. Altre sei persone sono morte in seguito a un attacco israelo-americano in una zona residenziale del villaggio iraniano di Osmavandan, con cinque case completamente distrutte e 22 gravemente danneggiate.

Keystone-SDA SDA

A Teheran invece un missile lanciato da un drone ha colpito «un edificio commerciale e civile» che ospita la redazione del canale di notizie qatariano Al Araby, interrompendo le trasmissioni in diretta e ferendo dieci persone.

Un raid condannato dall'emittente, secondo cui «mettere in pericolo i giornalisti o prenderli di mira è contrario al diritto internazionale e alle Convenzioni di Ginevra».

Centrata per la seconda volta l'università della Tecnologia nella città di Isfahan, dopo gli attacchi di sabato che avevano coinvolto pure l'ateneo di Scienza e Tecnologia di Teheran.

Obiettivi che hanno indotto i Pasdaran a lanciare un ultimatum, minacciando di colpire le università americane e israeliane in Medio Oriente se il governo degli Stati Uniti non condannerà il bombardamento di quelle iraniane «con una dichiarazione ufficiale entro mezzogiorno di lunedì 30 marzo».

Portaerei statunitense nel mirino

L'Università Americana di Beirut ha già annunciato che le lezioni si terranno online per i prossimi due giorni, «per estrema precauzione».

L'Iran ha inoltre minacciato nuovamente di colpire con missili terra-mare la portaerei USS Abraham Lincoln se si avvicina al suo raggio d'azione, in un momento in cui Teheran teme un'imminente invasione di terra.

Nel caso, ha avvisato il portavoce del Comando Centrale di Khatamolanbia (il comando operativo dell'Iran), Ebrahim Zolfaghari, «i comandanti e i soldati americani diventerebbero una facile preda per gli squali del Golfo Persico».

L'ayatollah torna a farsi sentire

Le forze iraniane «stanno aspettando l'arrivo delle truppe americane sul territorio per dar loro fuoco e punire per sempre i loro partner regionali», gli ha fatto eco il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf.

Intanto l'invisibile leader supremo iraniano, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, si rifà vivo ringraziando il popolo iracheno e la leadership religiosa per il loro sostegno all'Iran «di fronte all'aggressione», con un messaggio consegnato dall'ambasciatore della Repubblica Islamica a Baghdad allo sceicco Hammam Hamoudi, capo del Consiglio Supremo Islamico dell'Iraq.

Gli attacchi sul territorio israeliano

Israele, dal canto suo, ha completato un'altra ondata di attacchi a Teheran e in altre zone dell'Iran, colpendo centri di comando temporanei e siti di produzione e stoccaggio di missili balistici, sistemi di difesa aerea e posti di osservazione del regime.

Ma le sirene continuano a suonare a Tel Aviv, Gerusalemme e in altre città israeliane per il lancio di missili iraniani. Detriti di razzi intercettati sono caduti ad Haifa. Colpita anche la zona industriale di Neot Hovav, a 12 km da Beersheba, la principale città del sud di Israele. In fiamme Adama, azienda produttrice di principi attivi e prodotti fitosanitari.

Pure Hezbollah lancia missili dal Libano, dove il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato all'esercito di «ampliare ulteriormente» la zona di sicurezza già esistente.

Nel Golfo la tensione è ancora alta

Restano sotto la pressione degli attacchi di Teheran i Paesi del Golfo alleati degli Usa: dagli Emirati, costretti ad usare il proprio sistema di difesa aerea contro missili e droni iraniani, al Bahrein, che ha vietato la navigazione notturna nelle sue acque territoriali in risposta all'«aggressione iraniana».

In Kuwait, infine, dieci soldati sono rimasti feriti in un attacco dei pasdaran contro un campo militare.