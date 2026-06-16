I droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio nella regione di Mosca, a una distanza di 500 chilometri. (Foto simbolica) Keystone

Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Lo scrive il Kyiv Post.

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Secondo il quartier generale operativo di Krasnodar, la caduta di detriti di droni ha causato un incendio in un deposito di petrolio nel villaggio di Poltavskaya, nel distretto di Krasnoarmeysky. I funzionari russi descrivono abitualmente tali incidenti come incendi causati da «detriti di droni in caduta». Secondo i media russi, il deposito petrolifero di Poltavskaya riceve carburante dalle raffinerie, compresi gli impianti Lukoil, e lo ridistribuisce alle reti di distributori di benzina nel Territorio di Krasnodar e in Adighezia. Krasnodar sta affrontando una carenza di benzina dall'inizio di giugno. I funzionari regionali hanno dichiarato che oltre 500 distributori di benzina sono attualmente senza carburante.

Nel frattempo, l'agenzia di stampa indipendente russa Astra ha riportato un attacco su larga scala con droni su Mosca. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha inizialmente affermato che 35 droni diretti verso la Capitale erano stati abbattuti. Senza specificare le posizioni esatte, Testimoni oculari hanno segnalato attività di difesa aerea a Pavlovsky Posad, Ramenskoye e Zhukovsky, vicino a Mosca. Un drone sarebbe stato abbattuto sopra Pavlovsky Posad. Sobyanin ha poi affermato che altri 25 droni diretti verso Mosca erano stati intercettati.

Alle 7:37 del mattino, il canale di monitoraggio ucraino Exilenova+ ha segnalato che Mosca era sotto attacco di droni e ha pubblicato video che presumibilmente mostravano gli attacchi. Il canale ha affermato che i droni «Lyutyi» stavano partecipando al raid e ha notato che, nonostante decine di UAV in cielo, non è stata attivata alcuna sirena antiaerea.

Alle 8:04 del mattino, il canale ha pubblicato: «La più grande raffineria di petrolio di Mosca. Kapotnya. L'impatto è stato registrato!». I monitor hanno poi affermato che la raffineria, descritta come pesantemente protetta da un fitto sistema di difesa aerea, era in fiamme. Situata a soli 15 chilometri dal Cremlino, la Raffineria di Petrolio di Mosca, di proprietà di Gazprom Neft, fornisce fino al 40% del mercato dei carburanti di Mosca e circa il 70% della benzina consumata a Mosca e nella regione circostante.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – atterrato ieri a Ginevra – ha conferma l'attacco di Kiev contro la capitale russa. «È stata colpita una raffineria di petrolio a una distanza di 500 chilometri», ha scritto sui propri canali social il presidente ucraino.

«Questa volta la capacità d'attacco a lungo raggio dell'Ucraina si è fatta sentire nella regione di Mosca. È stata colpita una raffineria di petrolio a una distanza di 500 chilometri», ha scritto Zelensky, ringraziando «i combattenti del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, delle Forze dei Sistemi Senza Pilota (SBS), delle Forze per le Operazioni Speciali dell'Ucraina, della Direzione Principale dell'Intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina e delle truppe missilistiche per l'efficace lavoro svolto».

«La Russia deve essere costretta a porre fine alla guerra contro il nostro popolo. E le armi ucraine a lungo raggio rappresentano una delle componenti importanti di questa pressione», ha spiegato Zelensky. «Questa è una risposta giusta agli attacchi russi e una risposta al prolungamento della guerra, che deve essere conclusa», ha specificato il leader ucraino.