Una squadra anti-mine della polizia nigeriana delimita il luogo del raid aereo ordinato da Donald Trump a Jabo, in Nigeria. Keystone

Donald Trump passa dalle parole ai fatti. Dopo aver minacciato la Nigeria per mesi, ha ordinato nella notte di Natale raid nel Paese per colpire l'Isis, colpevole a suo dire di «uccidere brutalmente cristiani innocenti a livelli mai visti da anni, persino da secoli».

Keystone-SDA SDA

Il commander-in-chief ha quindi avvertito: quanto accaduto potrebbe essere solo l'inizio se la situazione non migliorerà.

L'attacco è stato condotto con una decina di missili Tomahawk lanciati da una nave americana nel Golfo della Guinea e che hanno centrato due campi di militanti nello stato di Sokoto, nel nord-ovest della Nigeria al confine con il Niger, dove una branca dell'Isis chiamata 'Stato islamico del Sahel' sta conducendo attacchi contro le forze governative e civili.

L'operazione è stata condotta con il via libera del governo nigeriano dopo oltre un mese di lavoro serrato dell'intelligence per raccogliere le informazioni necessarie.

Pareri discordanti

I raid seguono le molte denunce dei gruppi evangelici cristiani e di importanti esponenti repubblicani sulla persecuzione e sulle violenze subite dai cristiani nel Paese.

Ma i dati su quanto realmente accade in Nigeria non sono chiari: la Ong nigeriana InterSociety ha parlato ad esempio di 100.000 cristiani uccisi dal 2009 contro i 60.000 musulmani, ma non è chiaro come sia arrivata a tali cifre. I pareri tra gli analisti sono discordanti.

Del resto la situazione è caotica. In Nigeria è in corso da anni un'insurrezione che ha causato migliaia di vittime sia fra i cristiani che tra i musulmani. Le ostilità sono concentrate nel nordest del Paese, dove gruppi come Boko Haram hanno ucciso migliaia di persone e continuano a imperversare. Nel nordovest della Nigeria, dove gli Stati Uniti hanno colpito, la violenza è invece per lo più alimentata da banditi armati e da bande criminali che rapiscono a scopo di estorsione.

Le autorità locali hanno più volte respinto le accuse di genocidio contro i cristiani, spiegando che i gruppi armati violenti nel Paese prendono di mira indiscriminatamente musulmani e cristiani.

Dopo che Trump ha ordinato in novembre al Dipartimento della Difesa di prepararsi a un intervento militare in Nigeria, le autorità locali hanno iniziato a collaborare in modo più stretto con gli Stati Uniti, anche in seguito alla minaccia del presidente di tagliare gli aiuti.

Pochi giorni prima l'attacco in Siria

«Gli attacchi di precisione contro obiettivi terroristici sono stati effettuati con il coordinamento del governo nigeriano», ha spiegato un portavoce del ministero degli esteri nigeriano, sottolineando che «la violenza terroristica in qualsiasi forma diretta contro cristiani o musulmani è un affronto ai nostri valori».

È la seconda volta in una settimana che Trump ha ordinato una rappresaglia militare contro una branca dello Stato islamico. Nei giorni scorsi, infatti, gli Stati Uniti hanno sferrato un durissimo attacco contro l'Isis in Siria, per vendicarsi dell'uccisione di due soldati americani.

«Sotto la mia guida il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico di prosperare», ha affermato Trump nell'annunciare i raid in Nigeria sul social Truth: «Buon Natale a tutti – prosegue il post – anche ai terroristi morti: ce ne potrebbero essere molti altri se continueranno a massacrare i cristiani».