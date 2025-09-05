  1. Clienti privati
Missione conoscitiva Rapporto Onu: «Crimini di guerra commessi nell'est del Congo»

SDA

5.9.2025 - 11:46

I ribelli dell'M23, sostenuti dal Ruanda, hanno preso il controllo di Goma, nell'est della Repubblica Democratica del Congo (RDC), alla fine di gennaio (archivio).
Keystone

La zona orientale della Repubblica Democratica del Congo (RDC) è teatro di gravi violenze che possono costituire crimini di guerra e crimini contro l'umanità «commessi da tutte le parti»: sono le conclusioni di una missione conoscitiva delle Nazioni Unite.

Keystone-SDA

Tutte le parti in conflitto nell'est della RDC hanno commesso atti che equivalgono a crimini contro l'umanità o crimini di guerra, dalla milizia M23, sostenuta dal Ruanda, dall'esercito congolese o da gruppi affiliati, viene precisato.

Nel suo rapporto, la missione Onu nelle regioni del Nord e del Sud Kivu ha affermato che i fatti accertati «sottolineano la gravità e l'entità delle violazioni e delle violenze commesse da tutte le parti in conflitto, compresi atti che possono costituire crimini di guerra e crimini contro l'umanità».

