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«Un triste record» Il tasso di povertà in Germania ha raggiunto un nuovo picco

SDA

2.6.2026 - 11:05

Le cifre riguardo alla povertà in Germania raggiungono cifre record. (Immagine simbolica).
Le cifre riguardo alla povertà in Germania raggiungono cifre record. (Immagine simbolica).
Keystone

Secondo un rapporto dell'Associazione Paritätische Wohlfahrtsverband, il tasso di povertà in Germania ha raggiunto un nuovo picco.

Keystone-SDA

02.06.2026, 11:05

02.06.2026, 11:09

Dal 2024 al 2025, stando al rapporto sulla povertà, tale percentuale è aumentata di 0,6 punti percentuali, attestandosi al 16,1% della popolazione.

«13,3 milioni di persone vivono in condizioni di povertà in questo Paese, se si considera solo la povertà relativa in termini di reddito», afferma l'associazione. Questi dati erano già stati comunicati dall'Ufficio federale di statistica a febbraio.

Ufficialmente, le persone interessate sono considerate a rischio di povertà, sulla base di una definizione dell'Unione Europea. L'associazione sottolinea ora che si è registrato un «triste record».

In nessuno degli anni precedenti così tante persone erano state colpite dalla povertà. Dopo un calo dei tassi dal 2020 al 2023, si è verificata «un'inversione di tendenza negativa», sottolinea l'associazione.

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