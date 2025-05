Nigel Farage può sorridere. Keystone

Il partito populista di destra britannico Reform Uk, guidato da Nigel Farage, ha strappato un seggio in Parlamento al partito laburista al governo.

Si tratta di un duro colpo inflitto al primo ministro Keir Starmer, nel primo voto – in questo caso elezioni suppletive – da quando il laburista Starmer è diventato primo ministro e Kemi Badenoch ha assunto la guida dei Conservatori lo scorso anno.

La candidata di Reform, Sarah Pochin, ha vinto le elezioni suppletive a Runcorn e Helsby, nel nord-ovest dell'Inghilterra, con soli sei voti di scarto sulla candidata laburista Karen Shore.

Il partito di Farage ha poi già riportato una vittoria significativa nelle elezioni amministrative, ottenendo il suo primo sindaco con Andrea Jenkyns, ex deputata Tory ed ex sottosegretaria all'Istruzione nel governo di Boris Johnson passata allo schieramento di Farage, che guiderà l'autorità municipale di Greater Lincolnshire.

Non solo, il partito dell'ex tribuno della Brexit ha conquistato al momento 79 seggi di consiglieri locali laddove non ne controllava nessuno: in confronto il Labour ne ha ottenuti 11 e persi 13 e i Tory, la cui crisi si aggrava dopo la storica debacle alle politiche britanniche del luglio scorso, se ne sono assicurati 37 contro 62 diventati di un altro colore.

«Lo scenario politico è del tutto cambiato» nel Regno Unito, ha dichiarato Farage, sottolineando che i successi del suo partito avvengono nelle roccaforti laburiste del cosiddetto 'Red Wall'. Per l'ex tribuno della Brexit c'è una «perdita di fiducia» nel governo Starmer a soli dieci mesi dalla salita al potere e il suo partito è ora la «vera opposizione».

Mentre secondo il professor John Curtice, guru dei sondaggi e dell'analisi dei flussi di consenso ed analista di riferimento della Bbc, il partito di Farage ora ha veramente lanciato la sfida al predominio tradizionale di Laburisti e Conservatori nella politica britannica.