L'ex premier italiano Matteo Renzi KEYSTONE

Matteo Renzi prende di mira il ministro Adolfo Urso per una gaffe linguistica e non risparmia critiche a Tommaso Cerno e al Governo Meloni.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Intervistato dal «Caffè della Versiliana», Matteo Renzi ha colto l'occasione per ironizzare sull'inglese del ministro italiano delle Imprese Adolfo Urso: ha tradotto «factory» (fabbrica in italiano) con «fattoria».

L'ex premier ha avuto parole sarcastiche anche all'indirizzo del suo ex alleato Tommaso Cerno. «Lui è uno dei miei tanti errori, ma sicuramente uno dei più simpatici e intelligenti».

Il 50enne ha poi paragonato Meloni a Berlusconi chiudendo con un'impietosa analisi: «Uno come Berlusconi nasce ogni cent'anni, Giorgia Meloni tira a campare».

Altre accuse pesanti all'indirizzo del premier italiano quelle dell'ex sindaco di Firenze: «Amici cari, ma dove si è mai visto un Paese in cui la sorella del capo del Governo guida il partito di maggioranza? Sapete dove? In Corea del Nord». Mostra di più

Come riporta il «ilfattoquotidiano.it», Matteo Renzi ha lanciato una frecciata al ministro italiano delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per una gaffe commessa durante il «question time» alla Camera.

Il politico italiano ha tradotto erroneamente «Ai-factories» come «fattoria».

Nella vecchia fattoria, ia-ia-oh...

Durante un'intervista con Tommaso Cerno al «Caffè della Versiliana», il leader di Italia Viva ha colto l'occasione per ironizzare: «Mi prendono in giro per il mio inglese, ma chi lo fa spesso non si preoccupa di confrontarsi in italiano. Poi vediamo il ministro dello Sviluppo Economico che traduce 'factory’ con 'fattoria’. Dopo tre anni come ministro, la Gigafactory è diventata la vecchia fattoria?».

L'ex premier italiano ha poi intonato una parodia della canzone «Nella vecchia fattoria»: «Nella old factory, ia-ia-oh. Quante bestie c’ha Giorgia, ia-ia-oh, c’è l’asinello, si chiama Adolfo. Adolfo Urso, un asino».

Nella vecchia fattoria di Giorgia Meloni c’è anche l’asinello Urso. E poi ironizzano sul mio shock? pic.twitter.com/sr5ZyZN6MQ — Matteo Renzi (@matteorenzi) August 9, 2025

Ironico e duro su Cerno

Renzi ha poi anche rivolto critiche anche al suo ex alleato Tommaso Cerno, ora schierato a destra: «Vederlo che mi dà del 'lei’ mi provoca una certa emozione. Lui è uno dei miei tanti errori, ma sicuramente uno dei più simpatici e intelligenti».

E rivolgendosi a Cerno, ha aggiunto: «Ti mancano solo i nazisti dell’Illinois e poi sei arrivato. Mi dai anche del 'voi’, è uno dei segnali della fascistizzazione di Cerno».

Non risparmia nemmeno Giorgia Meloni

L'ex sindaco di Firenze non ha fatto nemmeno mancare le critiche al Governo Meloni. «Tra Berlusconi e Meloni non c’è partita. Berlusconi era un gigante rispetto a Giorgia Meloni, perché lui ha innovato le forme della politica, forse anche troppo, direbbe qualcuno. Quando è morto, si dice che uno come lui nasca ogni cento anni».

«Alcuni dicono 'per fortuna’, altri 'purtroppo’, ma è certo che uno come lui nasce ogni cento anni, in quel modo. Giorgia Meloni, invece, tira a campare. Questo è il punto che mi sconvolge».

Colui che ha guidato l'Esecutivo italiano dal 2014 al 2016 ha poi aggiunto: «Si è circondata da una serie di figure che io giudico incredibili. Amici cari, ma dove si è mai visto un Paese in cui la sorella del capo del Governo guida il partito di maggioranza? Sapete dove? In Corea del Nord».