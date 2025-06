Brutta gatta da pelare per Fiala. Keystone

Il governo ceco del premier Petr Fiala deve affrontare uno scandalo enorme per aver accettato in regalo 1 miliardo di corone (circa 38 milioni di franchi) in bitcoin da un trafficante di droga.

Il ministro della Giustizia Pavel Blazek si è dimesso, ma rimangono molti interrogativi sull'origine del denaro. Ieri il caso è stato discusso in una seduta speciale del parlamento, durata undici ore.

L'opposizione, formata dal movimento populista Azione del cittadino scontento (Ano) dell'ex premier Andrej Babis e da Libertà e democrazia diretta (Spd), ha accusato il governo di «riciclaggio di denaro sporco» e – a quattro mesi dalle elezioni parlamentari che nella Repubblica ceca si terranno ai primi di ottobre – vuole presentare una mozione di sfiducia.

Secondo i media, il tentativo di sfiduciare il governo sarebbe comunque vano, vista la maggioranza di 104 voti (su 200 totali) della coalizione governativa. Tuttavia, la causa bitcoin potrebbe aiutare i populisti di Babis, già oggi in testa ai sondaggi, a vincere le elezioni.

Nel frattempo, stando a quanto riportato dal sito Novinky.cz, Tomas Jirikovsky, il donatore dei bitcoin al ministero della Giustizia, ha presentato una denuncia penale contro X, accusando l'Ufficio nazionale per la lotta alla criminalità organizzata (Ncoz) e la Procura superiore di Olomouc, in Moravia, di aver diffuso informazioni ai media.

Il sito investigativo Neovlivni.cz ha riferito che Jirikovsky, probabilmente, ha lasciato la Repubblica ceca. Nel 2017 Jirikovsky è stato condannato a nove anni di carcere per appropriazione indebita, traffico di droga e possesso illegale di armi. Nel 2021 è tornato nuovamente in libertà.