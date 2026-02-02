Medio orienteRepressione in Iran, Londra sanziona un ministro e altri 9 dignitari
2.2.2026 - 17:14
Il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato oggi nuove sanzioni contro 10 alti funzionari dell'Iran, accusati di responsabilità dirette nelle repressioni delle ultime proteste anti-governative divampate nelle settimane scorse a Teheran e in altre città.
Fra di loro c'è il ministro dell'Interno Eskandar Momeni. Lo rende noto il Foreign Office di Londra.