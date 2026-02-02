  1. Clienti privati
Medio oriente Repressione in Iran, Londra sanziona un ministro e altri 9 dignitari

SDA

2.2.2026 - 17:14

A Teheran, ma non solo, divampano le proteste.
A Teheran, ma non solo, divampano le proteste.
Keystone

Il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato oggi nuove sanzioni contro 10 alti funzionari dell'Iran, accusati di responsabilità dirette nelle repressioni delle ultime proteste anti-governative divampate nelle settimane scorse a Teheran e in altre città.

Keystone-SDA

02.02.2026, 17:14

02.02.2026, 17:26

Fra di loro c'è il ministro dell'Interno Eskandar Momeni. Lo rende noto il Foreign Office di Londra.

