  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elezioni Repubblica Ceca domani al voto, il populista Babis in vantaggio

SDA

2.10.2025 - 12:54

I populisti di Babis sono avanti nei sondaggi.
I populisti di Babis sono avanti nei sondaggi.
Keystone

Circa 8,4 milioni di cechi sono chiamati venerdì e sabato alle urne per rinnovare i 200 seggi del loro Parlamento. Si vota domani dalle 14 alle 22 e il giorno dopo dalle 8 alle 14.

Keystone-SDA

02.10.2025, 12:54

02.10.2025, 13:17

I risultati saranno noti dopodomani in serata. Le formazioni in lizza sono 26, di cui sette dovrebbero superare la soglia del 5% necessaria per entrare in Parlamento.

L'ultimo sondaggio dell'agenzia Ipsos dava al primo posto il movimento populista Azione del cittadino scontento (Ano) dell'ex premier populista Andrej Babis con il 32,6% dei consensi.

Al secondo posto arriva, con una distanza di circa 10 punti percentuali (21,1%), l'attuale coalizione di centro destra Insieme (Spolu) del premier Petr Fiala, formata da Civici democratici (Ods), Top 09 e popolari del Kdu-Csl.

Seguono i Sindaci e indipendenti (Stan), un'altra formazione di centro destra, che compete per il terzo posto con gli estremisti della destra della Libertà e democrazia diretta (Spd). Poi i Pirati, con l'8,7%.

I più letti

Lara Gut-Behrami: «Se fossi stata sola avrei smesso di sciare da molto tempo»
Migros taglia 80 marchi propri, ecco che fine faranno alcuni prodotti di culto
Aperta in Nebraska la più grande capsula del tempo, ecco cosa c'era dentro
Calano le vendite di auto in Svizzera, critiche al mondo politico
Alfonso Signorini sposa il suo compagno dopo 25 anni insieme

Altre notizie

Medio Oriente. «Oltre 66mila morti a Gaza dall'inizio della guerra»

Medio Oriente«Oltre 66mila morti a Gaza dall'inizio della guerra»

Gran Bretagna. Attacco alla sinagoga di Manchester: ci sono tre morti, compreso l'aggressore

Gran BretagnaAttacco alla sinagoga di Manchester: ci sono tre morti, compreso l'aggressore

Gran Bretagna. Nuovo scandalo razzismo nella Polizia, l'ira di Starmer: «Provvedimenti pesanti»

Gran BretagnaNuovo scandalo razzismo nella Polizia, l'ira di Starmer: «Provvedimenti pesanti»