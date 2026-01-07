  1. Clienti privati
Repubblica Ceca Il deputato Turek non sarà il ministro dell'ambiente

SDA

7.1.2026 - 17:50

Fumata nera per l'ex europarlamentare Filip Turek. (Foto d'archivio)
Keystone

Come da tradizione, il presidente della Repubblica Ceca Petr Pavel e il premier Andrej Babis si sono riuniti oggi al Castello di Praga per il pranzo di Capodanno.

Keystone-SDA

07.01.2026, 17:50

07.01.2026, 17:52

Al termine dell'incontro, il capo del governo Babis ha annunciato di aver presentato in questa occasione la candidatura del deputato Filip Turek (Automobilisti per se stessi) alla carica di ministro dell'Ambiente. La candidatura è stata tuttavia respinta dal presidente Pavel.

L'ex eurodeputato, Filip Turek è stato criticato per presunti post di carattere razzista, sessista e omofobo sulle reti sociali, nonché per riferimenti ad Adolf Hitler. Si è scusato per alcuni di questi messaggi, negando però di essere l'autore di altri post.

Membro della coalizione di governo, il partito degli Automobilisti per se stessi insiste sulla nomina del suo presidente onorario a capo del ministero dell'Ambiente.

Dopo aver ricevuto Turek al Castello di Praga alla fine di dicembre, il presidente Pavel ha fatto sapere che le sue riserve sul candidato ministro permanevano e che non intendeva nominarlo, anche se considerava tale decisione una misura eccezionale.

