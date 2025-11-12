  1. Clienti privati
Guasto nel sistema elettrico Un blackout totale lascia la Repubblica Dominicana al buio

SDA

12.11.2025 - 08:35

Nella capitale Santo Domingo il traffico è andato in tilt.

Keystone

Un guasto nel sistema elettrico nazionale ha lasciato l'intera Repubblica Dominicana senza energia, paralizzando la vita quotidiana e i servizi essenziali.

Keystone-SDA





La Società di trasmissione dell'energia elettrica ETED ha attribuito l'interruzione a una grave avaria nelle unità di San Pedro de Macorís e Quisqueya, che ha provocato una reazione a catena disconnettendo tutte le centrali di trasmissione e generazione del paese caraibico.

Secondo il ministro dell'energia e delle miniere Joel Santos Echeverría, il blackout si è verificato ieri alle 13:20 ora locale (le 18:20 ora svizzera). Squadre tecniche sono state immediatamente mobilitate per ripristinare la rete.

La capitale Santo Domingo è stata tra le aree più colpite: semafori spenti, traffico in tilt e sospensione di metro e teleferica hanno costretto le autorità a evacuare i passeggeri secondo i protocolli d'emergenza. Anche ospedali, banche e imprese hanno dovuto fare affidamento su generatori, mentre gran parte della popolazione è rimasta senza elettricità per ore.

Secondo l'ETED l'incidente è «senza precedenti» e sarà oggetto di un'indagine tecnica per determinarne le cause.

Il blackout, in un paese che dispone di una matrice energetica diversificata, ha riacceso il dibattito sui problemi strutturali del settore elettrico, tra cui la mancanza di manutenzione e le connessioni illegali.

